Gianmarco Tamberi: fidanzata e biografia del campione di Tokyo 2020

Gianmarco Tamberi: fidanzata e biografia? Classe ’92, Tamberi è di Civitanova Marche. Gianmarco è un’altista, cioè una persona che – a livello agonistico – cerca di migliorare sempre di più nel salto in alto, cosa che gli ha portato anche diverse medaglie. L’ultima è stata a Tokyo 2020.

Gianmarco Tamberi, fidanzata e biografia: curiosità sul campione

«Non credo di avere una ricetta, altrimenti sarebbe troppo facile, bisogna avere la lucidità di non farsi travolgere da un’ondata di popolarità incredibile e dalle richieste di ogni tipo che arrivano. È come salire su una giostra che poi comincia a girare a una velocità che è difficile controllare. Niente di male intendiamoci, il mio post cercava di raccontare parzialmente la centrifuga in cui mi trovo, ma non sarebbe giusto lamentarsi più di tanto, ho atteso questo momento per 5 anni e non sarà un’agenda troppo fitta a crearmi dei problemi» aveva raccontato dopo quell’esperienza in un’intervista al Corriere. Ha due soprannomi: uno è Gimbo e l’altro è Half-shave, cioè mezza barba. Questo secondo nome è usato anche dal suo account Instagram. Il padre Marco era saltatore, ma Gianmarco inizia prima con il basket e solo dopo si avvicina allo sport che lo porterà alla carriera agonistica.

La sua prima partecipazione è nel 2011, con i campionati juniores di Bressanone. L’anno successivo partecipa ai campionati europei di Helsinki. Nel 2013 partecipa alla XVII Giochi del Mediterraneo di Mersin, in Turchia. Nel 2014 vince l’oro a Rovereto.

Cosa sapere

Nel 2016 fa incetta di premi, mentre nel 2017 non riesce a qualificarsi alla finale dei Mondiali, ma non si arrende e conquista di nuovo il suo posto nel panorama italiano ed europeo. Nel 2020 partecipa al programma Giovani e famosi di Rai 2.

Dopo la vittoria a Tokyo, conquista anche il 2022 con il campionato italiano a Rieti e il campionato europeo a Monaco di Baviera. La fidanzata si chiama Chiara Bontempi. I due stanno insieme da oltre 10 anni.