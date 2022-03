Gianmarco Onestini, età e fidanzata dell’ex gieffino

Modello e personaggio televisivo attivo soprattutto in Spagna, Gianmarco Onestini ha partecipato a diversi reality ed è stato scelto per l’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione: vediamo chi è e cosa si sa della sua fidanzata attuale.

Chi è Gianmarco Onestini

Nato nel 1996 a Bologna, si è fatto conoscere al pubblico durante l’edizione 2017 del Grande Fratello Vip quando tra i concorrenti c’era suo fratello Luca, già tronista di Uomini e Donne – Gianmarco era infatti entrato nella casa per avvertire quest’ultimo che la sua fidanzata dell’epoca, Soleil Sorge, stava frequentando un altro uomo. Successivamente ha preso parte anch’egli al GF classificandosi terzo per poi volare in Spagna e partecipare a diversi altri reality.

Tra questi il Grand Hermano (versione iberica del Grande Fratello), dove è stato protagonista di una storia con Adara Molinero poi conclusasi per la scoperta di alcuni tradimenti, e lo spin off Il Tiempo del Descuento, una trasmissione che prolunga la permanenza della casa di alcune persone per risolvere i problemi personali per un ulteriore mese, di cui è risultato vincitore. Rimasto bloccato in Spagna, dove si era trasferito per stare più vicino alla fidanzata, a causa del Covid, nel 2021 ha partecipato a Supervivientes. Si tratta della versione spagnola dell’Isola dei Famosi, a cui prese parte anche Valeria Marini, in cui il modello si è classificato al secondo posto.

Gianmarco Onestini: la fidanzata

Per quanto riguarda la sua attuale situazione sentimentale, non è noto se sia fidanzato o single. Sui suoi canali social non tende infatti a condividere momenti della vita privata e le sue ultime foto lo ritraggono soltanto mentre posa o fa sport. L’ultima fidanzata di cui si ha notizia è Adara, testimonial di diversi marchi del mondo del beauty e titolare di un centro estetico a Parma De Mallorca.

La relazione con lei era nata all’interno della casa del Gran Hermano, quando la giovane era fidanzata con un altro uomo da cui aveva appena avuto un figlio, ed è terminata dopo pochi mesi a causa di un tradimento.