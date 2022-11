Chi comanda davvero al ministero della Cultura e le altre pillole del 3 novembre

Domani è venerdì, e come da tradizione molte redazioni giornalistiche saranno sguarnite: c’è chi va in ferie, chi sta male, chi deve seguire un evento come inviato. E c’è chi resta in città perché deve moderare convegni. Capiterà a Roma, in occasione del Congresso nazionale del notariato, in programma al Rome Cavalieri Waldord Astoria Hotel, a Monte Mario. Nella mattinata, proveniente dal Tg1, Alberto Matano modererà la tavola rotonda su “La persona fragile e il ruolo dei caregiver: nuovi strumenti per le famiglie vulnerabili”, con la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli. Prima di Matano toccherà a Emilio Casalini, conduttore Rai di Generazione bellezza, moderare l’incontro su “Trasparenza, innovazione e sicurezza: diamo valore all’arte e alla cultura in Italia”, con Ilaria Bonacossa, Giorgio De Finis, Giorgio Sotira e Antonio Addamiano. E se il dibattito sulla “generazione G” vedrà impegnata la giornalista di SkyTg24 Ilaria Iacoviello, la tavola rotonda su “La ‘giusta’ età pensionabile in una società mutevole” sfodera un moderatore di peso come Francesco Giorgino. Il quale, attenzione, non si presenta come mezzobusto Rai, bensì in qualità di “professor of practice di Comunicazione e Marketing Università Luiss Guido Carli di Roma”. Mica pizza e fichi…

Alla Cultura Mazzi conta più di Sangiuliano

Al ministero della Cultura sono giorni difficili: prima è arrivato Gennaro Sangiuliano, che si è messo subito a girare l’Italia. Poi sono sbarcati i sottosegretari, e tutti hanno parlato del critico d’arte Vittorio Sgarbi, pronto a dire la sua su ogni argomento. Ma tra i tre sottosegretari nominati da Giorgia Meloni quello davvero potente è Gianmarco Mazzi, fedelissimo della premier. Da Verona ricordano che l’8 ottobre alla serata dell’Arena per Riccardo Cocciante, con Notre Dame, Mazzi era seduto proprio accanto a Giorgia. Poi è stato direttore artistico del Festival di Sanremo, consulente artistico di Flavio Cattaneo quando quest’ultimo era direttore generale della Rai (tanti auguri a Carlo Fuortes), e molto altro ancora. La prova che Mazzi sarà il più potente nel dicastero di via del Collegio Romano, e non solo? Non parla. Con nessuno.

Fermi tutti, su La7 parla Carlo De Benedetti

Fermate il mondo, stasera Carlo De Benedetti parlerà. Su La7 a Piazzapulita tra gli ospiti di Corrado Formigli c’è l’Ingegnere, quello subalpino (da non confondere con quello siculo ma che vive a Roma e che si chiama Francesco Gaetano Caltagirone). Tra gli altri invitati dalla rete di Urbano Cairo, lo scrittore Paolo Giordano, il fisico epidemiologo della Northeastern University Alessandro Vespignani (che poi è il “fratellastro” di Veronica Gentili che va in onda sulla rete Mediaset Rete4), Ilaria Cucchi, Andrea Crisanti, Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo e Alessandro De Angelis. Preparate i pop-corn.

Cinema a Barbarano, tra Bellocchio e Müller

Da domani a domenica 6 novembre torna nel borgo medievale di Barbarano Romano, in provincia di Viterbo, “Il senso di un paese”, la quinta edizione del festival antropologico e sociale, dedicato ai suggestivi piccoli centri e alla loro cultura, che si svolge nel cuore del Parco Regionale Marturanum. Ideato dal regista Gianfranco Pannone, e organizzato in collaborazione con l’Associazione Barbarano Cultura, l’amministrazione comunale e il Parco Regionale, propone un gustoso programma di teatro, cinema, musica, poesia, incontri, fotografia e archeologia, che si svolgerà tra il Museo naturalistico “Francesco Spallone” e la Chiesa di Sant’Angelo. Barbarano Romano è un borgo di mille abitanti, amato da chi lavora per il grande schermo: tra coloro che lo hanno scelto, il regista Marco Bellocchio e il produttore e critico cinematografico Marco Müller, che qui hanno scelto di avere la loro seconda casa.