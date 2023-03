Gianluigi Nuzzi bloccato in aereo, l’annuncio: «L’aereo pesa troppo, qualcuno scenda»

Disavventura per il conduttore del programma televisivo «Quarto Grado» Gianluigi Nuzzi che si trovava sul volo Londra-Milano Linate. Infatti, il volo non è partito per un problema di «peso». La compagnia ha proposto infatti a 5 volontari di scendere dal volo per far partire il veicolo ed eliminare i problemi di carico.

La disavventura di Gianluigi Nuzzi

Episodio spiacevole e bizzarro per il giornalista Gianluigi Nuzzi che è stato bloccato in aereo ancor prima del decollo per un «problema di peso». In un video pubblicato sul suo profilo Instagram il conduttore della trasmissione televisiva Quarto Grado, in onda sulle reti Mediaset, ha mostrato un’assistente di volo improvvisata, che ha provato a tradurre i messaggi della compagnia rivolti ai passeggeri. L’assistente di volo improvvisata, che in realtà sarebbe una passeggera del volo, è stata costretta a fare un annuncio che ha letteralmente gelato tutti i viaggiatori. «Siamo bloccati nell’aereo perché dicono c’è vento e l’aereo pesa troppo… cercano 5 volontari che scendano e stiamo a Londra… Fantascienza», queste sono le parole che Nuzzi ha scritto su Instagram.

Il giornalista si trovava sul volo Londra – Milano Linate. L’assistente di volo ha poi provato a trovare dei volontari, quattro uomini e una donna, disposti a scendere per alleggerire il velivolo. Qualcuno tra le poltrone ha anche proposto la provocazione per individuare i volontari: «Il capitano e le hostess», ma l’assistente senza cadere nel tranello gli risponde sorridendo: «Sono qui a lavorare oggi, a fare la traduttrice per voi». Invece altri passeggeri hanno provato a fare due conti, in attesa di capire a quanto ammonta il possibile rimborso dalla compagnia.

Volo ITA London City-Linate. Il volo non parte perché ‘pesa troppo’. Si cercano volontari che scendano. I bagagli di tutti i passeggeri vengono scaricati e saranno spediti domani. L’equipaggio non parla italiano. Traduce per tutti @LaTarqui_ pic.twitter.com/kXLsWZ6SHs — Alessandro Alciato (@AAlciato) March 10, 2023

La testimonianza del giornalista Alessandro Alciato

Sullo stesso volo Londra-Milano, gestito dalla compagnia Ita Airways, oltre a Gianluigi Nuzzi c’era anche il giornalista Alessandro Alciato, che ha aggiunto alcuni dettagli alla surreale situazione. Il giornalista ha pubblicato su Twitter: «I bagagli di tutti i passeggeri vengono scaricati e saranno spediti domani. L’equipaggio non parla italiano».