Gianluca Vialli, Fedez: «Mi ha dato forza e conforto durante la malattia»

«Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!». Così Fedez parla dell’aiuto di Gianluca Vialli per il conforto durante il periodo della sua malattia.

Gianluca Vialli, cosa ha detto Fedez sull’aiuto durante la malattia

«In questo momento ho bisogno di stringermi alla mia famiglia» ha spiegato Fedez. Purtroppo, le condizioni di salute non sarebbero delle migliori e il rapper lo ha spiegato in una storia su Instagram: «avere un problema di salute che comporta un percorso importante». In questo percorso, Gianluca Vialli gli sarebbe sempre stato accanto senza riserve.

«Faccio questo video per esorcizzare, nella speranza che possa far bene anche a me» spiega il cantante, padre di due figli e marito dell’influencer Chiara Ferragni. «Ora sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, che però è stato trovato per fortuna con grande tempismo» prosegue il cantante.

Il rapper ringrazia il professionista

Il rapper ritiene che non sia il momento per raccontare la drammatica esperienza che sta vivendo, ma è certamente il momento migliore per ringraziare l’amico Gianluca Vialli, in modo che questo possa tornare indietro in qualche modo. Per questo, il rapper ha ritenuto che il futuro sia il tempo migliore per raccontare quello che gli sta succedendo. «Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona, che non ha la fortuna di essere circondata da così tanti affetti com’è la mia bellissima famiglia mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità» conclude.

Anche i fan non mancano di dare il loro sostegno a Fedez in questo momento difficile e per fortuna, oltre alla famiglia, ci sono anche amici importanti come Vialli.