Ordinanza di sequestro su alcuni beni di Gianluca Vacchi

La notizia è ancora fresca di carte bollate, ma non lascia dubbi su quelle che saranno le sue conseguenze. Gianluca Vacchi, 54 anni, bolognese, gran ballerino sui social per la delizia di milionate di follower adoranti, ora dovrà usare la sua invidiabile agilità per scappare dai creditori che busseranno alla sua porta . Il 22 aprile scorso infatti il Tribunale di Bologna (II Sez. Civile) ha emesso un’ordinanza che autorizza il fratello Bernardo Vacchi, attraverso la Boato International Spa (oggi post-scissione controllata da Finvacchi srl, interamente posseduta dallo stesso Bernardo) a sequestrare in via conservativa beni e diritti, consentendone il successivo pignoramento, in danno al suo brand GVLifestyle Srl, controllata al 100 per cento da Cofiva Holding, società la cui totalità del capitale fa capo a Gianluca Vacchi, che ne è anche l’amministratore unico.

Il documentario sulla sua vita in uscita su Prime Video

Un’altra brutta grana per il dj tatuato che, proprio in questi giorni, ha annunciato una conferenza stampa, il 12 maggio a Milano, per presentare Elimobile, la sua nuova compagnia telefonica. Come se non bastasse, con i creditori alle calcagna, per il 25 maggio ha in programma su Prime Video, la televisione di Amazon, l’uscita mondiale del suo documentario Gianluca Vacchi: Mucho Más. Georgia Brown, Head of European Originals Amazon Studios, ora forse è meno convinta del talento dell’influencer col pizzetto che si è messo a nudo davanti alle telecamere condividendo aspetti inediti della sua vita privata.

Quelle cyclette Enjoybike mai pagate al fratello Bernardo

Il ricorso per sequestro conservativo è stato promosso dalla società Boato International – azienda leader nell’ingegneria e produzione di linee e macchine industriali – in quanto creditrice di GVLifestyle per la produzione, commissionata da Gianluca, delle cyclette con lampade a infrarossi, le Enjoybike. L’ennesima fallace iniziativa per la quale GVLifestyle, pur ritirando i prodotti, ha pensato bene di non pagare al fornitore neppure un euro. Quindi dopo i flop di Last Minute Tour, Toy watch, fino al recente Kebhouze… il Kebab di Gianluca Vacchi, Mr. Enjoy ci ricasca nuovamente.

I rapporti di Gianluca con il cugino Alberto, ceo di Ima

Nel Gruppo Ima, Cofiva Holding Spa è per rilevanza il terzo azionista dopo quello di maggioranza, il fondo BC Partners, e il family Office di Alberto Vacchi, ceo del Gruppo e cugino di Gianluca e Bernardo. Nonché noto alle cronache per aver partecipato a suo tempo alla corsa per la presidenza di Confindustria, battuto sul filo di lana dall’imprenditore campano Vincenzo Boccia. Ima, come ricordano le cronache finanziarie, è stata delistata dalla Borsa di Milano nel gennaio 2021 con una operazione finanziata da BC Partners, che per l’occasione era affiancata da Unicredit Corporate & Investment Banking.

Le perdite di GVLifestyle ne hanno compromesso la situazione patrimoniale

GVLifestyle è il brand creato da Gianluca e da lui diffuso attraverso performance social al grido di «Enjoy…», goditela, il suo mantra preferito, da cui il soprannome di Mr. Enjoy che gli hanno affibbiato e riuscite parodie del personaggio. La società, costituita anni fa, è dedicata, come da oggetto sociale, alla vendita di qualsiasi tipo di prodotto commercializzato via internet con il brand Mr Enjoy. Tuttavia, semplicemente leggendo i bilanci depositati, l’edonismo del ‘Vacchi style’ pagherà con i numerosi follower che lo seguono, ma non con i libri contabili. Le perdite di GVLifestyle, da diversi esercizi, continuano a peggiorare compromettendo la situazione patrimoniale in virtù dei molti debiti verso la Boato e altri fornitori. La proprietaria di GVLifestyle è al 100 per cento Cofiva Holding (oggi al 100 per cento di Gianluca Vacchi) importante azionista di Ima e cassaforte di Mr Enjoy. Circostanza che certamente non fa piacere al riservatissimo cugino Alberto Vacchi.