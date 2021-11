Scamacca, ancora guai in famiglia: arrestato il nonno

Non è un periodo semplice per Gianluca Scamacca. Il 22enne centravanti del Sassuolo e della nazionale italiana, ha visto nuovamente sui giornali il proprio nome ma non per fatti calcistici. Il nonno dell’attaccante è stato arrestato stamattina per aver aggredito un uomo all’interno di un bar. Salvatore Scamacca, 62 anni, sarebbe entrato all’interno del locale a Fidene, nella periferia nord di Roma, e avrebbe puntato alla gola di un cliente un coltello, minacciandolo. La situazione è stata risolta dalle forze dell’ordine, che hanno dovuto usare la forza per disarmare e immobilizzare il nonno del calciatore. Inutile l’iniziale tentativo di calmarlo “con le buone”. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di minacce aggravate, detenzione di un’arma e resistenza a pubblico ufficiale.

Scamacca: sei mesi fa la denuncia al padre

Ma non è la prima volta che Gianluca vede il proprio cognome sulle prime pagine dei giornali senza riferimenti a gol, prestazioni o calciomercato. Precisamente sei mesi fa, il 17 maggio 2021, il padre del calciatore, Emiliano Scamacca, si era introdotto a Trigoria seminando il caos. L’uomo, armato di mazza da baseball, ha danneggiato alcune auto dei dirigenti della Roma, parcheggiato all’interno del centro di allenamento giallorosso. Una vicenda mai definitivamente chiarita, ma per cui Emiliano Scamacca ha rimediato una denuncia per danneggiamenti.

Gianluca Scamacca: chi è il calciatore del Sassuolo

L’attaccante di Sassuolo e nazionale conferma di non aver più rapporti con la famiglia paterna da anni. «Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo», aveva dichiarato a gazzetta.it sottolineando che il padre «non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni». Scamacca ha giocato nelle giovanili della Roma fino all’età di 16 anni. Poi il passaggio al Psv Eindhoven, in cui ha militato fino al 2017. In seguito ha vestito le maglie di Sassuolo, Cremonese, Ascoli e Genoa. In carriera ha segnato 28 reti in 104 presenze. L’attaccante vanta anche due presenze in nazionale, l’ultima lunedì scorso nello sfortunato match dell’Italia contro l’Irlanda del Nord.