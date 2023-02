Gianluca Gobbi, chi è: biografia, film e moglie dell’attore di Fiori sopra l’inferno

Gianluca Gobbi è un attore italiano nato a Milano che ha mosso i primi passi a teatro diplomandosi nel 1996 al Teatro Stabile di Genova. Il suo debutto sul palcoscenico si deve a La dodicesima notte di William Shakespeare per la regia di Franco Branciaroli, con cui inizia un lungo sodalizio artistico. Negli anni ha partecipato, sia al cinema che in tv, a diversi film e fiction tra cui Fiori sopra l’inferno (2023) insieme a Elena Sofia Ricci.

Chi è Gianluca Gobbi

Attore della nuova generazione, ha collaborato con i registi più importanti del momento sia al cinema che in teatro. Ha portato in scena, tra le altre, opere come Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, Aspettando Godot e nel 2009, a fianco di Mariangela Melato, L’anima buona del Sezuan di Bertolt Brecht. Non scende mai dal palcoscenico, nonostante cominci diverse collaborazioni con il grande e piccolo schermo. Ai lavori teatrali affianca infatti il cinema grazie all’incontro con Davide Ferrario, che lo vuole prima in Tutti giù per terra e successivamente in Guardami e Tutta colpa di Giuda.

Film e fiction

Dopo i primi lavori cinematografici, debutta sul piccolo schermo con Una vita in regalo, Nebbie e delitti e nel 2014 entra a far parte del cast della sesta stagione de I Cesaroni. Al cinema, dopo l’esordio Con tutti giù per terra, prosegue la collaborazione con Ferrario nella commedia Figli di Annibale con Silvio Orlando e Diego Abatantuono.

L’incontro con i Vanzina rappresenta per Gobbi un cambiamento, tanto che l’attore comincia ad interpretare con successo ruoli comici. Lo vediamo, per esempio, in Quello che le ragazze non dicono, E adesso… sesso e In questo mondo di ladri, commedie che gli regalano la popolarità. Ritorna ai ruoli più impegnati nel film La febbre, pellicola che ha ottenuto due Nastri d’Argento e quattro candidature ai David di Donatello, e nel 2011 con Habemus Papam di Nanni Moretti, con cui lavora anche in Mia madre.

Tra le più recenti interpretazioni troviamo Noi 4, Made in Italy, Il talento del calabrone e Ero in guerra ma non lo sapevo. Sulla sua vita privata, invece, non trapelano indiscrezioni.

Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia

Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia è il suo ultimo lavoro televisivo. La miniserie trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 13 al 27 febbraio 2023 è tratta dall’omonimo libro di Ilaria Tuti. È un thriller ambientato in un paesino immaginario del Friuli dove Teresa Battaglia, profiler della Polizia di Udine, è chiamata a dare un volto ad un serial killer insieme alla sua squadra, il poliziotto Marini interpretato da Giuseppe Spata e l’ispettore capo Parisi interpretato proprio da Gianluca Gobbi.