Gianluca Ferrara, chi è il senatore M5s in corsa per il posto di Petrocelli

Per un Vito Petrocelli che va via, c’è un Petrocelli in versione depotenziata che arriva. Gianluca Ferrara, saggista e talvolta editore di se stesso, nonché vicepresidente dei senatori del Movimento 5 Stelle, è il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Petrov, nome di battaglia dell’ormai ex presidente della Commissione Esteri a Palazzo Madama. Ma se il profilo di Ferrara, 50 anni, non è quello del filorusso – lui respinge qualsiasi simpatia verso il Cremlino – quantomeno ha le fattezze dell’anti-americano duro e puro. Questo è innegabile. Il pacifismo e la battaglia contro le armi sono i suoi tratti distintivi. Si è sempre impegnato per evitare la proliferazione di pistole e fucili nelle case degli italiani. Nella sua attività parlamentare (è al primo mandato), si è soffermato principalmente sulla vendita di armi e sulle stragi terroristiche. La mossa di Giuseppe Conte non è quindi casuale: è lui il sostituto ideale di Petrocelli per mettere il bastone tra le ruote della maggioranza.

Ferrara, grillino della prima tra anti americanismo e complottismo

Ferrara è un grillino della prima ora molto più critico verso gli Stati Uniti che nei confronti delle autocrazie del Pianeta, che sia il Venezuela o la Siria, con qualche scivolone verso il complottismo. Comunque vada, i problemi internazionali sono colpa di Washington, senza distinzione tra democratici e repubblicani. Del resto, il senatore del M5S ha mandato alle stampe, nel 2016, un libro dal titolo L’impero del male con tanto di bandiera a stelle e strisce in copertina e un sottotitolo che non lascia spazio a interpretazioni: i crimini nascosti da Truman a Trump. Le prime righe del suo lavoro sono un programma: «Sarà difficile sentire pronunciare molte delle tesi esposte in questo testo in un’aula universitaria, oppure vederle scritte sui principali quotidiani o riviste di geopolitica o tanto meno sui libri di testo». Quindi l’auto-elogio: «Il percorso analitico qui ricostruito è costituito da fatti inoppugnabili» a cui si aggiunge l’inevitabile denuncia di un «occultamento» che «palesa come sia inquietante il paradigma dominante che semina paure e menzogne per perpetrare un progetto di dominio che pone l’umanità in costante conflitto con se stessa e con il pianeta che la ospita». Da un lato, lui, il depositario della verità, dall’altra il pensiero dominante. La quintessenza del pensiero ferrariano. Sembra un Alessandro Di Battista che non ce l’ha fatta (ad andare in televisione un giorno sì e l’altro pure).

Scrittore ed editore di se stesso, un po’ Paragone un po’ Gianroberto Casaleggio

Curioso notare un fatto: Dissensi edizioni, che ha pubblicato il saggio, ha come direttore editoriale proprio Gianluca Ferrara, che non è un omonimo. Tutto fatto in casa, quindi. Si tratta peraltro di un’abitudine per il senatore pentastellato. Nel 2019 ha scritto Le guerre del pensiero unico. Democrazia, fake news e immigrazione le nuove armi di conquista globale. E chi ha pubblicato il libro? La sua Dissensi. Un altro capolavoro del suo ingegno dipinge Ferrara in versione Paragone, il giornalista diventato politico e quindi fondatore del partito Italexit. «Il trasferimento di sovranità dai popoli a questi grumi di potere ha fatto ammalare il mondo che, giorno dopo giorno, rischia un arresto cardiaco», scriveva nel 2015 il futuro senatore (all’epoca non era ancora entrato in Parlamento). Il libro si intitola Derubati di sovranità. La guerra delle élite contro i cittadini, pubblicato dalla vicentina casa editrice Punto di incontro. Si ritrovano anche echi di Gianroberto Casaleggio nella sua scrittura: «La vera vittoria di questo Sistema è che, oltre ad averci derubato delle nostre Sovranità, ci ha convinto che non ci sono alternative, che non è possibile configurare una nuova realtà al cui centro ci sia l’uomo, e non il mercato».

Sotto lo spirito barricadero si nasconde un animo filo-Conte

Ma dietro il volto barricadero, Ferrara ha un lato contiano molto marcato: al Senato è tra i più accaniti sostenitori dell’ex premier, che in segno di gratitudine vorrebbe promuoverlo alla presidenza della commissione Esteri di Palazzo Madama. Di tanto in tanto, sui social, Ferrara si erge a difensore del leader del Movimento 5 stelle. Tra un «basta fango» e uno «stop infamità», rivendica le battaglie dell’ex avvocato del popolo e il presunto atteggiamento aggressivo dei critici. In politica estera, oltre all’anti-americanismo mai rinnegato, affiora una simpatia verso la Cina: in un intervento su Il Fatto Quotidiano, sottolineava la bontà della Nuova Via della Seta, inaugurata – manco a dirlo – dal governo Conte bis. Così come sul Venezuela, nei giorni delle proteste anti-Maduro, Ferrara ha denunciato la «disinformazione» sulle iniziative intraprese contro il regime di Caracas, ponendo il quesito sulla legittimità delle azioni di Guaidò. Mentre sulla Siria il pentastellato ha assunto una posizione critica verso chi definiva il presidente Bashar al Assad un criminale, immaginando di metterlo sulla stessa scala dei talebani, di Saddam Hussein e di Muammar Gheddafi. Non proprio una compagnia di paciocconi. Ritenuta comunque meno peggio degli americani.

LEGGI ANCHE: L’altalena di Conte tra Trump e Putin