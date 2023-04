Giani, il governatore della Toscana del Pd, elogia Salvini: «Mi piace la sua logica del fare»

Giani: «Grande rispetto per Salvini e della logica del fare»

La scorsa settimana, mentre Matteo Salvini era in tour elettorale a Pisa, è stato invitato all’Unione degli industriali per parlare di infrastrutture davanti a imprenditori e rappresentanti delle varie categorie. Presente anche Eugenio Giani, che dal palco ha dichiarato: «Lo dico al ministro Salvini, ho grande rispetto di lui e della sua logica del fare». Poi cita due infrastrutture toscane spinte da Salvini: «Sulla realtà lucchese per l’indicazione forte che lui ha dato sugli Assi stradali, sulla E78 Siena-Grosseto dove saremo insieme a inaugurare il lotto 9 e sarà importantissimo. Ho visto un piglio che io sposo e mi piace e sono convinto che con interventi mirati possiamo dare in tempi sufficientemente brevi delle risposte ai toscani».

Salvini ha rilanciato sui social il video

Matteo Salvini ha sorriso compiaciuto e ha rilanciato l’intervento. Prima su Instagram, dove alcuni hanno commentato che «lo cacciano dal Pd», riferendosi proprio a Giani. Poi su Twitter, dove invece in tanti scrivono che il governatore lo starebbe prendendo in giro. Un dubbio che in tanti avanzano, ma che non è stato ancora risolto.