Gianfranco Palazzoli morto a 89 anni: addio all’ex commentatore della Formula 1

È morto a 89 anni Gianfranco Palazzoli, storico commentatore delle gare del campionato mondiale di Formula 1. L’uomo è deceduto all’Ospedale San Carlo di Milano dove era ricoverato in seguito a complicazioni per una seconda operazione al femore nel giro di poco tempo.

Gianfranco Palazzoli era nato a Milano nel 1934. L’uomo era un grande appassionato di motori ed era stato infatti pilota prima di moto e poi di auto. Dopo essersi ritirato era entrato in Rai come giornalista e riuscì a comporre un terzetto leggendario per la telecronaca delle gare composta dal reporter Ezio Zermani e dal telecronista Mario Poltronieri. Quest’ultimo era solito lasciare la parola a Palazzoli introducendolo con un energico «Sentiamo Palazzoli». Il ruolo di Gianfranco Palazzoli era quello di spiegare i regolamenti agli spettatori da casa. Infatti, l’ex pilota era un gran conoscitore delle regole del «Circus» ed era conosciuto da tutti nel paddock con il nomignolo di «Pal Joe». Questa sua conoscenza delle regole era frutto della sua esperienza, visto che nel corso della sua carriera, successivamente alle gare svolte come pilota, Palazzoli ha ricoperto le cariche di Direttore Sportivo della Merzario, della Tyrell, della Williams e della Toleman. Nel 1987 passò anche all’Alfa Romeo ricoprendo il ruolo di responsabile delle corse turismo. Una volta terminata l’era della Formula 1 sulla tv pubblica, Palazzoli era diventato opinionista per programmi televisivi dedicati al motorsport e importanti testate giornalistiche.

Gianfranco Palazzoli è stato, tra le tante cose, anche uno dei simboli di quella Formula 1 raccontata con garbo, pacatezza e grande competenza. Nel frattempo è cambiato il modo di comunicare, ma la sua voce è rimasta scolpita nel ricordo degli appassionati. pic.twitter.com/7qht2o64lG — Marco Privitera (@privitera_marco) April 12, 2023

Gianfranco Palazzoli nell’ultimo periodo, precisamente lo scorso gennaio, in seguito a una caduta, era stato operato per ricomporre una frattura al femore. Stava affrontando una fase di riabilitazione ma improvvisamente ha subito una nuova caduta. Per questa ragione si è dovuto sottoporre a una seconda operazione al femore. Tuttavia, proprio questa operazione ha avuto delle complicazioni e l’uomo è morto a 89 anni all’Ospedale San Carlo di Milano.