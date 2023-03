Giancarlo Magalli: età, malattia e vita privata dell’autore e conduttore

Giancarlo Magalli è un autore televisivo, conduttore e attore italiano. È nato a Roma nel 1947 da Teresa Angiolino ed Enzo Magalli. È noto, tra le altre cose, per aver condotto dal 1991 al 2021 il programma I fatti vostri, diretto da Michele Guardì e in onda su Rai 2.

Giancarlo Magalli: la vita privata

All’età di 75 anni, l’uomo è padre di due figlie: Manuela, nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata nel 1994 dalla seconda moglie Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale è separato dal luglio 2008. Nel 2019 ha inoltre avuto una breve relazione con l’allora 22enne Giada Fusaro, anche se lui stesso ha poi minimizzato il loro rapporto.

Giancarlo Magalli: la malattia

Nell’estate del 2022, Magalli ha rivelato di avere avuto alcuni problemi di salute e di essere stato ricoverato in ospedale a causa di un’infezione. Davanti alle telecamere del programma Citofonare Rai 2, il conduttore ha dichiarato di come il linfoma alla milza che l’ha colpito gli abbia fatto perdere 24 chili in pochi mesi. «È stato un periodo brutto perché sono stato male. I medici mi avevano dato addirittura due mesi di vita all’inizio», ha riferito alle colleghe Simona Ventura e Paola Perego.

Ha poi voluto ringraziare le ex mogli e non solo per essergli state accanto: «È stato un periodo di cure fastidiose, di ricoveri, entra e esci. È stato però anche un periodo bello perché ho avuto la vicinanza affettuosa e costante di tutte le mie donne. Parlo delle mie mogli e delle mie figlie e anche dei loro compagni». Parlando delle compagne, Magalli ha rivelato di aver sempre mantenuto un ottimo rapporto con le sue ex: «Io sono uscito dai miei matrimoni senza mai litigare, abbiamo raggiunto accordi sereni». Per quanto riguarda la malattia, Giancarlo ha affermato: «La guarigione ormai sembra accertata, ma l’affetto accertato da parte anche di pubblico e colleghi sono stati tutti aspetti buoni. Ci sono state cose buone anche in una cosa così brutta».