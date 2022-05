Giancarlo Giannini: la moglie, il figlio Lorenzo, le origini napoletane e i film dell’attore

Giancarlo Giannini è un regista, sceneggiatore, attore e scrittore italiano. È considerato tra i volti più importanti del cinema del nostro Paese, ma è molto famoso anche all’estero, soprattutto per i suoi ruoli in James Bond. Ecco dunque qualche curiosità sull’attore.

Giancarlo Giannini: origini

Giancarlo Giannini è nato il 1° agosto 1942 sotto il segno del leone, a La Spezia. A dieci anni si è però trasferito a Napoli, dove ha completato gli studi come perito meccanico. Appena maggiorenne si è spostato a Roma per prendere parte dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, debuttando poco dopo a teatro, In memoria di una signora amica. I primi successi sono arrivati proprio dal teatro con Romeo e Giulietta di Zeffirelli e La Lupa. Al cinema e alla televisione è invece approdato nel 1965, diventando così in breve il divo che conosciamo oggi.

Chi è la moglie dell’attore?

L’attore ha avuto due matrimoni. Nel 1967 è convolato a nozze con Livia Gianpalmo, attrice e regista. Dal loro rapporto sono nati i due figli di Giancarlo Giannini: Lorenzo e Adriano. Nel 1975 la coppia ha divorziato e poi nel 1983 Giancarlo Giannini si è sposato con Eurilla Del Bono, con la quale ha messo al mondo altri due figli: Emanuele e Francesco.

Il figlio Lorenzo, morto per un aneurisma cerebrale

“Quando morì mio figlio dissi: ora sta meglio lui di noi”. Giancarlo Giannini, intervistato da Pierluigi Diaco a «Ti sento» ha ricordato di Lorenzo, il primogenito scomparso a nemmeno 20 anni per un aneurisma. “Se n’è andato per un aneurisma, non so neanche come si chiami, voglio anche cancellare questa parola, è una vena che scoppia”, ha aggiunto, specificando che quando successe “ero a Milano, stavo facendo un film con Gassman. Presi un aereo e capii che forse non c’era più nulla da fare. L’unica cosa che potevo fare era quello in cui credo, io credo nel mistero, io credo in Dio, prego la notte sempre, sono fatto così. E quindi credo anche che la morte non sia questa cosa terribile. Certo è terribile per chi ci lascia, che è quello che si dice sempre “perché lui e non io?”. Vedere morire un figlio è una cosa terribile, però devi anche scontrarti con chi hai vicino. Mi ricordo che dissi a Flavia “sta meglio lui di noi”, perché ci credo, ci credo nelle cose, quindi l’ho detto anche con sincerità. E lì se non hai, quello che si dice in semplici parole “i piedi per terra”? Noi siamo degli uomini, siamo delle piccole cose, meravigliose però eh, meravigliose! Se tu riesci a stabilire dentro di te un mistero, il senso del mistero? Che cos’è il mistero? Una parola difficile… però non devi penetrarlo, perché non ce la farai mai”.