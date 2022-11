Giancarlo De Cataldo: libri, moglie e biografia del magistrato italiano

Giancarlo De Cataldo ha scritto numerosi libri nella sua carriera e ha firmato anche molteplici sceneggiature tratte dalle sue opere e non solo. Inoltre, De Cataldo è anche un magistrato, mentre non si sa molto della sua vita privata che viene tenuta lontano dai riflettori.

Giancarlo De Cataldo: chi è e biografia

Giancarlo De Cataldo è uno dei magistrati più noti in Italia non tanto per la sua carriera quanto per le sue abilità come scrittore. Infatti, la sua fama è nata per i suoi successi nel campo della letteratura spesso diventati film o serie TV. De Cataldo è nato a Taranto il 7 febbraio del 1956, ma nel 1974 si è trasferito nella capitale italiana e ha iniziato il suo percorso alla facoltà di Giurisprudenza. Subito dopo la laurea è entrato in magistratura ed attualmente è Giudice di Corte d’Assise a Roma.

Inoltre è l’autore di molti libri di successo e in prevalenza di genere giallo o poliziesco. Collabora con La Gazzetta del Mezzogiorno ed Il Messaggero e ha realizzato sceneggiature televisive di successo come: La squadra, Suburra – La serie, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?.

I libri più famosi e la sua situazione sentimentale

La situazione sentimentale di Giancarlo De Cataldo è un mistero. Non si conosce molto della sua vita privata e l’autore si tiene lontano anche dal mondo dei social. Sono molto noti invece, i suoi libri famosi, alcuni diventati dei cult letterari. Il più famoso è sicuramente Romanzo Criminale, scritto nell’anno 2002. Da questo libro è stato tratto un film di Michele Placido e una serie diretta da Stefano Sollima.

Tra i suoi libri più famosi ci sono anche La Svedese, Alba Nera, I traditori, Nelle Mani Giuste, Io sono il castigo e I giorni dell’ira. Storie di Matricidi. Inoltre, in collaborazione con Carlo Bonini, Giancarlo de Cataldo ha scritto Suburra e anche da quest’opera è stata tratta una serie televisiva e un film per il cinema.