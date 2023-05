Incidente a Sassari, Gian Luca Sanna morto dopo oltre un mese

Nulla da fare per Gian Luca Sanna, l’uomo di 51 anni coinvolto in un incidente stradale a Sassari circa un mese fa. Non sono servite a nulla le cure, purtroppo le ferite riportata dall’uomo erano troppo gravi e ha perso la vita.

La dinamica dell’incidente a Sassari che ha coinvolto Gian Luca Sanna

Il cuore di Gian Luca Sanna ha smesso di battere nel pomeriggio di ieri. L’uomo si trovava ricoverato all’Ospedale Santissima Annunziata dal 16 aprile scorso, data dell’incidente. Circa un mese fa quindi, Sanna si trovava a bordo della sua moto, una Yamaha R6 e transitava su via Caniga. Improvvisamente, per cause sconosciute, aveva perso il controllo del suo mezzo e si era schiantato contro un muro. Subito l’uomo era stato portato in ospedale dopo l’arrivo dei soccorsi, ma era stato trasportato in codice giallo ed era rimasto cosciente. Tuttavia, con il passare dei giorni le sue condizioni sono peggiorate e i medici sono stati costretti anche a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico, trasferendolo poi in rianimazione. È arriata ieri pomeriggio la brutta notizia del decesso, dopo circa un mese di ricovero in ospedale.

I messaggi di cordoglio e dolore sui social

In molti conoscevano Gian Luca Sanna, la vittima dell’incidente di Sassari, visto che l’uomo 51enne era originario della città della Sardegna. Sui social sono arrivati numerosi messaggi per ricordarlo. Un utente ha scritto: «Il suo cuore ha smesso di battere, ma un cuore che ha toccato così tante vite continuerà a vivere in coloro che amava. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua spensieratezza». Un altro amico invece gli ha dedicato queste parole: «Mi stringo al dolore della famiglia. Mi dispiace immensamente. Che la terra ti sia lieve, riposa in pace Luca».