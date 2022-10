Giampiero Ventrone morto: addio all’ex preparatore atletico della Juve

Shock nel mondo Juventus: Giampiero Ventrone, preparatore atletico che ha lavorato per anni nella squadra torinese, è morto per un malore improvviso a soli 63 anni. Il preparatore atletico era soprannominato «il marine» per il suo carattere di ferro e la grinta che trasmetteva nei calciatori.

Chi era Giampiero Ventrone

Giampiero Ventrone era un preparatore atletico che nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli nel mondo del calcio ed è stata per molto tempo una figura di riferimento per la Juventus. La sua ascesa è iniziata nel 1994 quando Marcello Lippi lo volle fortemente nel suo staff alla Juve. Da allora Giampiero divenne una figura cardine del club ed è stato uno dei protagonisti dietro le quinte che contribuì alla vittoria della Champions League della Juve nel 1996. Inoltre, nel corso della sua esperienza nello staff della squadra di Torino, diventò famoso per i suoi allenamenti duri e per la sua rigidità. Nel 2004 terminò la sua esperienza con la Juventus, dopo aver trascorso 10 anni nel team e aver contribuito alle vittorie della squadra.

In seguito, ha ricoperto diversi ruoli tecnici in molteplici squadre come Ajaccio, Catania e addirittura due club cinesi, vale a dire Jiangsu e Guangzhou. Nel 2021 poi, era ritornato nel calcio europeo accettando la chiamata di Antonio Conte e diventando preparatore atletico del Tottenham Hotspur.

Il malore che ha stroncato la vita al preparatore atletico

Giampiero Ventrone aveva 62 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore. La notizia è circolata in mattinata grazie ad alcune fonti inglesi vicine al club del nord di Londra. Precisamente, Ventrone sarebbe morto per una leucemia fulminante.

In Inghilterra lo avevano apprezzato in poco tempo per i suoi allenamenti rigidi e sfiancanti. Non a caso, in estate avevano fatto il giro del web le immagini dei giocatori del Tottenham, in particolare del bomber Harry Kane, che erano sfiniti a causa degli esercizi effettuati per la preparazione.