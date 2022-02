Giampaolo Morelli, chi è la fidanzata e chi sono i figli dell’attore?

Attore, sceneggiatore, conduttore televisivo, scrittore e regista italiano, Giampaolo Morelli è noto soprattutto per l’interpretazione dell’ispettore Coliandro nell’omonima serie televisiva: vediamo in dettaglio chi è e chi sono la sua fidanzata e i suoi figli.

Chi è Giampaolo Morelli

Nato a Napoli nel 1974, ha iniziato sin da giovane a lavorare nel mondo dello spettacolo napoletano facendo cabaret e teatro ed esibendosi come prestigiatore. Dopo essersi trasferito a Roma per studiare recitazione, ha iniziato a comparire nel cast di svariate serie televisive tra cui Distretto di Polizia, Butta la luna e Il capitano. La notorietà è arrivata però a metà degli anni 2000 grazie al ruolo di Coliandro nella serie L’ispettore Coliandro.

Per quanto riguarda il cinema, il suo primo ruolo da protagonista l’ha ottenuto con South Kensington di Carlo Vanzina. Ha poi recitato, tra gli altri, in Paz!, Amatemi, Dillo con parole mie, Piano 17 e Stai lontana da me. Tra i programmi televisivi che ha condotto figurano invece Lady Burlesque, talent show di Sky Uno, Le Iene su Italia Uno, al fianco di Ilary Blasi e Frank Matano, e Fan Car-aoke su Rai Uno.

Giampaolo Morelli: fidanzata e figli

Dal 2010 l’attore è sentimentalmente legato a Gloria Bellicchi, conosciuta nel 2009 sul set de L’ispettore Coliandro. Attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1998, tra le sue esperienze sul set vi è infatti quella nell’episodio Sesso e segreti della seconda stagione della serie che ha consacrato Morelli.

Dopo le esperienze a teatro e in televisione, la donna si è specializza in Marketing e Comunicazione nonché in Produzione e Distribuzione Cinematografica. Dal 2010 è Consultant presso la Morris Casini & Partners e Professor of Fashion Marketing presso la MP&C School per il corso di studi MOBEL (Marketing Moda e Beni di Lusso).

La coppia ha due figli, nati rispettivamente nel 2013 (Gianmarco) e nel 2016 (Piermaria). Dalle informazioni note, Giampaolo e Gloria non sarebbero sposati.