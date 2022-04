Ritrovato l’alpinista italiano dato per disperso sull’Annapurna: sta bene

Per oltre 24 ore non aveva dato sue notizie mentre scendeva dalla vetta dell’Annapurna, in Nepal. Dato per disperso, l’alpinista trentino Giampaolo Corona sta bene e non ha bisogno di alcun supporto. È stato lui stesso a comunicarlo, dopo una notte nella neve, al pilota dell’elicottero della squadra ricerche che lo ha rintracciato.

Giampaolo Corona, la missione di ricerca

La missione di ricerca era partita dal campo base per cercare Giampaolo Corona. I principali timori riguardavano la sezione più critica della cammino, ovvero quella tra il Campo 3 e il Campo 2. Impegnato nella discesa dell’Ottomila che ha scalato senza ossigeno supplementare e portatori, Giampaolo Corona è anche stato visto scendere sotto al Campo 4, a quota 7.400 metri.

Giampaolo Corona, scalatore esperto

Il 49enne Corona, guida alpina e tecnico di elisoccorso, è uno scalatore esperto, che ha completato diverse spedizioni fuori dall’Europa, anche su altri Ottomila in Nepal, Pakistan e India. Come detto, ha raggiunto la vetta dell’Annapurna, in particolare quella più alta a quota 8.091 metri, senza ossigeno supplementare e portatori. Il massiccio, considerato il decimo monte più alto della Terra, ha altre cinque cime più basse.

Giampaolo Corona, aveva perso i contatti con il campo base

Come aveva scritto nell’ultimo post pubblicato su Facebook, il 27 aprile Giampaolo Corona stava progredendo sulla montagna, insieme ai compagni di cordata, ovvero l’austriaco Hans Wenzl e lo svedese Tim Bogdanov. Una volta raggiunta la vetta, ha iniziato la discesa. L’allarme nel pomeriggio di giovedì 28 quando Giampaolo Corona, in fase di discesa dall’Annapurna aveva perso i contatti con il campo base a quota 7.600 metri. Dopo la grande preoccupazione per l’alpinista italiano, l’enorme sollievo quando è stato localizzato e ha rassicurato i soccorsi.

Circa due mesi fa, Corona aveva rischiato la vita in un incidente durante l’ascesa alla cima del Kimshung, 6.781 metri di quota, quando insieme al collega valdostano Francois Cazzanelli era stato sfiorato da una scarica di sassi.