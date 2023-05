GialappaShow stasera su Tv8 con Mago Forest e Paola Di Benedetto

Tutto pronto per il ritorno in tv della Gialappa’s Band, orfana però di Carlo Taranto. Stasera 21 maggio, alle 21.30 su Tv8, andrà in onda la prima puntata di GialappaShow, nuovo programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin che richiama molto da vicino gli storici Mai Dire. Alla conduzione ci sarà il Mago Forest cui si affiancherà, già a partire dall’esordio di oggi, Paola Di Benedetto. Il format vedrà l’alternanza sulla scena di diversi comici che hanno stretto un lungo sodalizio col trio comico, da Ubaldo Pantani a Brenda Lodigiani fino ad Alessandro Betti. Ciascuno di loro sarà protagonista di uno sketch comico che coinvolgerà gli stessi conduttori. La visione sarà disponibile anche in streaming tramite il sito ufficiale dell’emittente.

GialappaShow, le anticipazioni di stasera 21 maggio 2023 su Tv8

Il programma di stasera 21 maggio avrà, come detto, una struttura simile a Mai Dire, trasmissione cult della Gialappa’s Band sulle reti Mediaset. Il Mago Forest e Paola Di Benedetto introdurranno una serie di comici che, con le loro gag, porteranno in scena parodie dei principali show televisivi. Si potrà ridere su scherzi e strafalcioni di Pechino Express, X Factor, MasterChef Italia ed Ex on the Beach, solo per citarne alcuni. Ogni appuntamento vanterà la presenza di Ubaldo Pantani e Brenda Lodigiani, pronti a far ridere con speciali imitazioni. Per quanto riguarda la prima puntata di GialappaShow, porteranno in scena rispettivamente una versione parodistica di Massimo Giletti e Orietta Berti.

Vi consigliamo caldamente di non mancare perchè ne vedremo delle belle 🔥#GialappaShow vi aspetta domenica 21 maggio alle 21:30 in prima visione su Tv8! pic.twitter.com/De0adXlqcW — TV8 (@TV8it) May 15, 2023

Sul palco di GialappaShow ci saranno inoltre Alessandro Betti e Valentina Barbieri. Grande attesa anche per Marcello Cesena, che riporterà in scena il suo sketch Sensualità a corte con il personaggio Jean Claude. Baronetto omosessuale della nobiltà francese, in ogni appuntamento è protagonista di contrasti con la famiglia, sempre alla ricerca di un partner perfetto. Non mancheranno poi Antonio Ornano, Stefano Rapone e Andrea Ceccon. Prevista infine la partecipazione del maestro Vittorio Cosma e dei Neri per Caso, gruppo musicale a cappella che ha inciso brani come Le ragazze e Sentimento pentimento. «Sarà uno show diverso dall’ultimo Mai Dire Tal», ha detto il Mago Forest in conferenza stampa. «Torniamo all’antico con numeri ma anche interazione tra i comici».