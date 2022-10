Crolla per un incendio la grande cupola di una moschea di Giakarta

Il video ha fatto il giro del mondo mentre ancora le cause sono da accertare. A Giakarta, la capitale dell’Indonesia, la gigantesca cupola della moschea Jami ha preso fuoco ed è crollata. L’incendio divampato alla base della struttura ne ha fortemente minato l’intera consistenza, tanto che nei video che circolano sui social si vede il crollo improvviso della parte superiore. La notizia è stata diffusa oggi ma il crollo risale a mercoledì 19 ottobre. Le autorità hanno evidenziato come nessuno sia rimasto ferito dal crollo.

A Giakarta crolla la grande cupola della moschea

La moschea della capitale indonesiana fa parte del Jakarta Islamic Centre, un centro di studio e ricerca interamente dedicato alla cultura islamico. Si trova nel distretto Koja, nella parte nord della città. Non è ancora chiaro come sia potuto divampare l’incendio ma ciò che è certo è che non ci sono stati feriti o vittime. All’interno della moschea, infatti, erano in corso dei lavori di ristrutturazione e l’accesso all’area per tanto risultava limitato. Il fumo nero generato dalle fiamme e dal conseguente crollo è stato visto a distanza di chilometri in gran parte di Giacarta. Le autorità stanno investigando sull’accaduto per capire le cause.

Una terribile tragedia: la Grande Moschea del Centro Islamico di Istiklal a Jakarta, in Indonesia, è in fiamme Il numero esatto delle vittime è attualmente sconosciuto. pic.twitter.com/3m61YHX0G0 — Gianluca (@Gianl1974) October 19, 2022

Giakarta, 99 bambini morti per disturbi renali

Intanto la capitale indonesiana è alle prese con un altro dramma, quello legato all’alto numero di vittime tra i bambini a causa di uno sciroppo per la tosse. Il prodotto, infatti, presentava dosi elevate di glicole etilenico e sarebbe stato assunto almeno da 206 bambini. Tutti hanno sviluppato disturbi renali non indifferente e 99 di loro sono morti. Il caso è identico a quello dei 60 morti in Gambia. Qualche giorno fa, infatti, l’Oms ha sospeso l’utilizzo di quattro sciroppi fabbricati in India che hanno portato i bambini al decesso per le stesse lesioni renali. Si registrano almeno 21 casi anche in Sumatra, mentre sull’isola di Giava, a Yogyakarta, altri 13 tra cui 6 morti.