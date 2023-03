Giacomo Urtis, chi è: età, biografia e vita privata del chirurgo dei vip

Giacomo Urtis, noto come il chirurgo del vip, è nato a Caracas il 28 settembre del 1977 e dopo qualche anno si è trasferito in Sardegna, ad Alghero, paese d’origine dei genitori. Nel 2002 si laurea all’Università di Sassari e si specializza in Dermatologia e Venereologia.

Chi è Giacomo Urtis

Affascinato dalla bellezza, capisce che quella è la strada da seguire e si trasferisce a Milano dove consegue il Master in Chirurgia Estetica. Questa specializzazione sarà la porta verso il suo futuro professionale. In breve tempo si fa conoscere ed oggi è un affermato chirurgo estetico molto richiesto dai personaggi dello spettacolo. Dopo qualche anno dalla specializzazione fonda la sua azienda, la Dr Urtis Clinic, ed esercita la professione tra Roma e Milano. Recentemente ha aperto anche un centro a Londra e ha lanciato una linea di cosmetici che sta riscontrando un notevole successo.

La carriera televisiva

Urtis è diventato in breve tempo anche un personaggio televisivo dopo la partecipazione a due reality, l’Isola dei famosi 12, nel 2017, e il Grande Fratello Vip 5 nel 2021. I reality lo hanno fatto conoscere al grande pubblico ed oggi, oltre ad essere un affermato chirurgo, lo si vede spesso in televisione in qualità di opinionista. Ha inoltre preso parte alla web serie The Lady con la regia di Lory Del Santo e inciso dei singoli tra cui Tia, un brano in lingua spagnola. Da ricordare anche il ruolo di comparsa in Baby, la serie TV di successo di Netflix.

La vita privata e la confessione su Fabrizio Corona a Belve

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giacomo Urtis è omosessuale e in passato ha avuto una relazione con Rodrigo Alves, il Ken umano che oggi è diventata Jessica Alves, la Barbie umana. Al momento non ci sono indiscrezioni sulla sfera sentimentale e sembrerebbe single. Nel corso dell’intervista di Francesca Fagnani a Belve, in onda questa sera, ha affrontato uno dei gossip che l’hanno coinvolto maggiormente, vale a dire il presunto flirt con Fabrizio Corona. Durante il GF Vip aveva infatti raccontato di aver avuto una lunga relazione con un uomo del mondo dello spettacolo che è stato subito identificato con l’ex re dei paparazzi. «Sicuramente ero invaghito, sì. Ti direi anche che ero ricambiato. Tra noi è stato un ibrido tra amore e amicizia. Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre. Ci sentiamo ancora tutti i giorni».