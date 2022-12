Ghost – Fantasma stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

Jerry Zucker dirige Patrick Swayze in Ghost – Fantasma, cult fantasy del 1990 vincitore di due premi Oscar. In onda stasera 4 dicembre, alle 21.40 su Canale 5, racconta la storia di un uomo che vive felicemente con la fidanzata in un loft di New York. Una sera, mentre rientrano assieme da teatro, i due vengono assaliti da un ladro e, nella lotta che ne segue, lui rimane ucciso da un colpo di pistola. Incredibilmente, si ritrova ancora sulla Terra nei panni di un fantasma. Gli è stato permesso di ritardare l’ingresso in Paradiso per sistemare i suoi affari, ma la ragazza non può vederlo né sentirlo. Nel cast anche Woopy Goldberg, Tony Goldwyn e Rick Aviles. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Ghost – Fantasma, trama e cast del film stasera 4 dicembre 2022 su Canale 5

La trama del film Ghost si concentra su Sam Wheat (Patrick Swayze), bancario di New York che abita in un loft con la fidanzata Molly Jensen (Demi Moore). Prossimi al matrimonio per coronare il loro grande amore, si recano a teatro per passare una serata di cultura e tranquillità. Sulla via del ritorno, un rapinatore armato li aggredisce e, nel tentativo di derubarli, spara a Sam che muore sul colpo. Incredibilmente, però, l’uomo si ritrova al fianco della fidanzata nei panni di un fantasma. Sebbene lui possa proteggerla e seguirne i passi, la donna però non può vederlo né sentirlo. Si ritrova così a metà fra il mondo dei vivi e quello dei defunti, decide di trovare il suo assassino e provare ad assicurarlo alla giustizia. Scopre che si chiama di Willy Lopez (Rick Aviles) e che, dopo l’omicidio, ha persino provato a entrare in casa di Molly.

Sam capisce così che la sua fidanzata è in serio pericolo, ma essendo un fantasma non riesce in alcun modo a comunicare con lei. Per fortuna, però, si imbatte in Oda Mae Brown (Woopy Goldberg), una medium che non conosceva nemmeno i suoi stessi poteri. Eppure è l’unica a riuscire miracolosamente a vedere l’uomo e mettersi in contatto con lui. Nonostante qualche dubbio iniziale, la donna accetta di aiutarlo nell’impresa di assicurare il criminale alla giustizia ma soprattutto di mettere in guardia Molly. Quest’ultima si consola con la presenza di Carl Bruner (Tony Goldwin), migliore amico nonché collega di Sam, che però nasconde un segreto che potrebbe spiegare l’intera vicenda.

Ghost – Fantasma, 5 curiosità sul film stasera 4 dicembre 2022 su Canale 5

Ghost – Fantasma, il rumore delle ombre è pianto dei bambini

Le ombre oscure, capaci di portare le anime malvagie all’inferno, producono nel film un suono particolare. La produzione ha dichiarato, nelle interviste promozionali, di aver registrato il pianto di alcuni bambini che ha poi riprodotto al rallentatore e in senso contrario.

Ghost – Fantasma, il musical tratto dal film

Il successo del film con Patrick Swayze ha dato vita a un musical dal titolo Ghost the Musical nel 2011. I testi sono opera di Bruce Joel Rubin, mentre autori delle musiche sono Dave Stewart e Glen Ballard. Il primo è tastierista degli Eurythmics, mentre il secondo ha scritto numerose canzoni per la star Alanis Morissette. Lo spettacolo ha debuttato anche a Broadway nell’aprile 2012 prima di iniziare un tour nel Regno Unito l’anno successivo.

Ghost – Fantasma, il loft di Sam esiste davvero

Il loft di New York dove vivono i due protagonisti esiste davvero e fino a qualche anno fa è stato anche in vendita per circa 9 milioni di dollari. Situato al 102 si Prince Street nella Grande Mela, si compone di tre stanze da letto, ciascuna con bagno privato, una palestra e un ufficio.

Ghost – Fantasma, il casting dei due protagonisti

Inizialmente, Patrick Swayze e Demi Moore non avrebbero dovuto recitare nei due ruoli principali. Il regista infatti riteneva il protagonista di Dirty Dancing inadatto alla parte, tanto da contattare star del calibro di Kevin Bacon, Johnny Depp, Tom Cruise e Kevin Costner. Oltre a Demi Moore, per il ruolo di Molly furono contattate anche Nicole Kidman e Meg Ryan, candidata al Golden Globe per Harry, ti presento Sally.

Ghost – Fantasma, incassi e due premi Oscar

Enorme successo al botteghino internazionale, il film incassò oltre 500 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 22 milioni. Si tratta del maggiore incasso globale del 1990 e all’epoca risultò il miglior risultato per un film nel Regno Unito. Ottima anche la risposta della critica, come confermano i due premi Oscar a Woopy Goldber come “Miglior attrice non protagonista” e a Bruce Joel Rubin per la sceneggiatura. Goldberg si è anche aggiudicata Golden Globe e Bafta.