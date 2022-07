Ghiacciai italiani che si stanno sciogliendo: quali sono e cosa si rischia

La tragedia avvenuta sulla Marmolada, dove una porzione di ghiacciaio si è staccata travolgendo decine di escursionisti, spinge a una riflessione sugli effetti del cambiamento climatico e dei rischi che questo comporta. Ma quali sono i ghiacciai italiani che rischiano maggiormente di sciogliersi?

Ghiacciai italiani che si stanno sciogliendo

Il glaciologo Carlo Barbante, intervistato da Repubblica, ha spiegato che lo sono tutti i ghiacciai delle Alpi. Quelli a bassa quota sono più vulnerabili, ma anche l’alta quota non è più garanzia di temperature basse ed è comunque passibile di disastri. “Quando immaginiamo lo scioglimento dei ghiacciai ci figuriamo il cubetto di ghiaccio che si scioglie lentamente sul tavolo, ma non accade così: i fenomeni di percolazione, cioè le infiltrazioni di acqua, avvengono lentamente, ma il collasso si verifica in maniera repentina“, ha aggiunto.

Secondo il Catasto dei ghiacciai italiani redatto nel 2019, la loro superficie è passata dai 519 km quadrati del 1962 (Catasto Cgi-Cnr), ai 609 km quadrati del 1989 (catasto World Glacier Inventory, con dati raccolti negli anni Settanta e Ottanta), ai 368 km quadrati di tre anni fa. Una riduzione del 40% della superficie con un contestuale aumento del numero dei ghiacciai (903 contro gli 824 del 1962) dovuto all’intensa frammentazione che ha ridotto sistemi glaciali complessi a singoli ghiacciai più piccoli.

Stando agli esperti, con la media delle temperature degli ultimi anni i ghiacciai sotto i 3.500 metri sono destinati a sparire nel giro di 20-30 anni. Se le temperature continueranno ad aumentare, nel giro di pochi decenni i ghiacci eterni dalle Alpi Orientali e Centrali potrebbero ridursi drasticamente o scomparire. Rimarrebbero dunque solo sulle Alpi Occidentali, quelle più alte.

La situazione

I tre ghiacciai italiani con una superficie superiore a 10 km quadrati, ovvero l’Adamello, quello dei Forni e il Miage, stanno vivendo un graduale scioglimento. Quest’ultimo in particolare mostra una situazione preoccupante, con una riduzione di circa un metro l’anno negli ultimi 30 anni. La situazione non è migliore nei pressi del Monte Rosa, al cospetto del quale sorgono i ghiacciai di Indren, Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne. Lentamente, al posto del ghiaccio, si nota l’estensione progressiva di un paesaggio di sassi e rocce. Tra i ghiacciai quasi ormai scomparsi in Italia figura infine il ghiacciaio della Fradusta in Trentino.

Ghiacciai italiani che si stanno sciogliendo: i rischi

Oltre che a rappresentare un rischio per gli escursionisti, lo scioglimento dei ghiacciai farebbe anche venire meno il loro contributo ai torrenti alpini e ai fiumi della Pianura Padana, compreso il Po, con significative conseguenze sull’approvvigionamento idrico per la popolazione e per le attività economiche. Aumenterebbe inoltre il fenomeno dei cosiddetti glacier hazards, ovvero i rischi legati all’azione diretta del ghiaccio e/o della neve che potrebbero portare a valanghe di ghiaccio e ad alluvioni catastrofiche per esondazione di laghi glaciali, come quella verificatasi nell’estate del 2019 per il collasso del ghiacciaio Zermatt in Svizzera.