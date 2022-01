Gf Vip, Soleil a rischio eliminazione: i fan chiedono aiuto a Biden

«Caro Presidente, puoi chiedere ai cittadini americani di supportarmi nel televoto del Grande Fratello VIP in Italia? è semplice, bisogna solo andare al link sotto e scrivere SOLEIL. Grazie Joe». Il Joe in questione è Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti. Il messaggio gli è stato davvero inviato dai fan dell’influencer italo-americana, attualmente in nomination nel programma televisivo condotto da Alfonso Signorini e a forte rischio eliminazione. Così alla vigilia della puntata in cui potrebbe salutare la casa, i sostenitori di Soleil Sorge, modella classe ’94 nata a Los Angeles, chiedono aiuto direttamente al popolo americano tramite uno dei leader più potenti al mondo.

Lo screen del messaggio e le reazioni social

Un messaggio ironico, ma non troppo, quello inviato al presidente Joe Biden. Lo screenshot della frase, con tanto di spunta blu in bella vista ad identificare il profilo ufficiale del leader degli Stati Uniti, è stato rilanciato sui social dell’influencer. Tante, ovviamente, le reazioni, tra chi ha risposto sorridendo e chi ha criticato la “strategia”. Soleil è in nomination con altre due donne, Carmen Russo e Federica Calemme. Nella puntata della scorsa settimana ha ricevuto anche la visita dell’amica Dayane, grande protagonista della precedente edizione del Grande Fratello Vip e apprezzatissima dai fan della stessa modella.

Chi è Soleil Sorge

Nata il 5 luglio del 1994 a Los Angeles, Soleil Anastasia Sorge è una influencer e modella cresciuta in Abruzzo. Il padre, infatti, è italiano e dopo essere nata negli Usa si è trasferita in Italia. Nel 2019 ha partecipato a L’isola dei famosi, ma è stata lanciata precedentemente dal programma Uomini e donne nel 2016. Due anni fa, invece, è stata concorrente di Pechino Express insieme alla madre, Wendy Kay.