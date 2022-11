GF Vip, Signorini a rischio Covid: ha baciato Pamela Prati (positiva)

Alfonso Signorini potrebbe avere contratto il Covid da Pamela Prati, che ha annunciato di essere risultata positiva nelle scorse ore. Si aggrava dunque il bilancio al Grande Fratello Vip, dopo l’esplosione del focolaio nella Casa, con quattro concorrenti infetti.

Alfonso Signorini a rischio Covid dopo il bacio con Pamela Prati

Alfonso Signorini potrebbe aver contratto il Covid da Pamela Prati, appena uscita dalla Casa e risultata positiva nelle scorse ore. Il bilancio al Grande Fratello Vip, intanto, non fa ben sperare, con quattro concorrenti infetti e un rischio contagio in studio. L’ex inquilina ha pubblicato su Instagram un post in cui dà aggiornamenti sulle sue condizione di salute.

«Cari Amici, ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie, La vostra Pami».

La notizia tuttavia allarma anche per i contatti che l’ex inquilina ha avuto con diverse persone in studio. Durante l’ultima puntata, andata in onda giovedì, Prati ha diffusamente abbracciato e baciato sia Marco Bellavia che Alfonso Signorini. Solo nelle prossime ore si saprà di più in merito alle condizioni del conduttore. In un primo momento, infatti, la gieffina era risultata negativa, cosa che l’aveva spinta ad assumere un atteggiamento ‘meno prudente’.

Il primo test negativo

Dopo i casi di positività nella casa del GF Vip, Pamela Prati aveva inizialmente rassicurato i follower sulle sue condizioni di salute. La showgirl aveva pubblicato tra le sue storie Instagram il risultato di un primo tampone appena effettuato, che aveva dato esito negativo. «Volevo tranquillizzare tutti, ho appena effettuato un tampone e sono negativa. Mi dispiace per i miei amici d’avventura risultati positivi, spero stiano bene», aveva scritto l’ex Vippona, ringraziando poi tutti coloro che si erano preoccupati per lei.