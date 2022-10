GF Vip, Marco Bellavia torna in studio dopo il ritiro

Questa sera Marco Bellavia sarà nello studio del GF Vip per un’intervista condotta da Alfonso Signorini. A quanto si apprende, Marco racconterà cosa ha fatto in questi giorni passati lontano dalla Casa più famosa d’Italia. Dopo la sua prima settimana dopo l’addio al programma, Marco aveva inviato un videomessaggio agli altri concorrenti.

GF Vip, Marco Bellavia si racconterà in studio

Non si sa ancora quali saranno le domande di Signorini e cosa racconterà Marco Bellavia nella sua esperienza nella Casa e al suo rientro. Quello che in tanti si chiedono è quali parole avrà nei confronti dei suoi colleghi concorrenti nella Casa. Infatti, Bellavia si era ritirato perché sarebbe stato bullizzato mentre si trovava nella Casa. Infatti, l’uomo sarebbe stato accusato di essere sempre triste e di assumere delle pillole, che in realtà gli servivano in quanto prescritte da uno specialista.

Marco aveva scritto anche una lettera lo scorso 10 ottobre, dove aveva chiesto un confronto sereno con i compagni. Il confronto ci sarà quindi stasera, 20 ottobre, ma quanto sarà sereno sarà da vedere sugli schermi.

Tornerà nella competizione?

Non si esclude al momento un ritorno in gara per il conduttore di Bim Bum Bam, perché non ci sono né conferme né smentite al momento. «Speravo non tornasse. Mi auguro che la vicenda non venga minimizzata né buttata a tarallucci e vino» ha scritto un utente sui social.

Per alcuni questo ritorno non era necessario. «A questo punto penso che lo stesso Marco stia marciando su questa storia, sembra che stia giocando alla lotteria» scrive un altro utente. Quello che è certo è che Marco si racconterà a Signorini, con il quale ha vissuto momenti felici e momenti tristi durante il suo periodo nella Casa. La sua vicenda ha comunque riacceso i riflettori sulle malattie mentali e sulla loro percezione nella società di oggi.