GF Vip e C’è Posta per te durante Sanremo: la conferma di Mediaset

«Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia: da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause». Così Mediaset informa in un comunicato ufficiale che saranno trasmessi il GF Vip, C’è Posta Per Te e Le Iene in contemporanea con le serate della settimana di Sanremo.

GF Vip, C’è Posta per Te e Le Iene nella settimana di Sanremo

«Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione» prosegue la nota.

Gli appuntamenti settimanali proseguiranno come al solito, con Michelle Impossible & Friends e Felicissima Sera, passando per Lo Show dei Record e La Tv dei 101, Le Iene e C’è Posta Per Te.

Come andrà il palinsesto dal 7 all’11 febbraio

Mediaset non intenderebbe interrompere quei programmi televisivi che, secondo l’azienda, hanno un pubblico fidelizzato, che non rinuncerebbe a vedere il suo programma preferito per via del Festival di Sanremo. Il conduttore di questa edizione resta Amadeus.

«Poi la cosa è cambiata, sono contento per loro perché la strada è più semplice, però bisogna impegnarsi meno ora a farlo. Ora non c’è proprio programmazione contro e quindi diventa un po’ più facile, per quanto poi la cosa devi farla bene, hanno saputo farla bene tutti, ci mancherebbe altro, però non c’è più quella tigna che ci vuole per trovare qualcosa che possa sconfiggere anche le velleità dell’avversario» aveva spiegato Paolo Bonolis nel febbraio 2022.