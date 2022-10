GF Vip, caso Bellavia: Ginevra squalificata, Ciacci eliminato dal pubblico

Il caso di Marco Bellavia al GF Vip continua a tenere banco sui social. Proprio la reazione del pubblico, una rivolta del web contro i concorrenti della casa, è stata capace di far cambiare la scaletta agli autori del programma. La puntata di lunedì 3 ottobre, dunque, è stata interamente dedicata al concorrente costretto a uscire dalla trasmissione per la cattiveria dei suoi compagni.

Caso Bellavia al GF Vip: gli attacchi dei concorrenti

Nei giorni scorsi Marco Bellavia, concorrente del GF Vip, ha manifestato disagi e malessere, confessando di aver sofferto di depressione. Dicendo inoltre di essere sotto terapia farmacologica, ha chiesto espressamente aiuto al gruppo. «Sono qui anche per parlare di queste sofferenze mentali, da solo non ce la faccio , ma se mi aiutate tutti ce la posso fare», aveva detto l’attore.

L’appello non solo è caduto nel vuoto, ma ha dato il via a ridicolizzazioni, attacchi, prese in giro, eccezion fatta per la giovane influencer Alessandra Fiordelisi e Luca Salatino. Sonia Bruganelli aveva presagito: «Il branco se lo mangerà». E infatti nessun altro concorrente all’intero della Casa ha avuto la minima empatia nei suoi confronti. «Io mi sento preso per il culo quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito», aveva detto Daniele Dal Moro. «Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto».

A rincarare la dose era poi arrivata Gegia: «Sì hai ragione, secondo me quello è pazzo, è matto, è malato». Non era stata da meno Patrizia Rossetti: «Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip. Te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi», aveva detto la conduttrice parlando con Elenoire Ferruzzi, che ci aveva messo il carico. «Ma sì Patrizia, questo è fuori, è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri». Giovanni Ciacci aveva perfino chiesto la sua espulsione dal gioco dopo avere completamente frainteso il senso di una frase pronunciata da Bellavia.

Ginevra Lamborghini ha detto «Uno così merita di essere bullizzato», Giovanni Ciacci e Attilio Romita l’hanno visto raggomitolato piangere per terra e non hanno fatto una piega, Giegia l’ha maltrattato di continuo e l’elenco potrebbe continuare.

Marco Bellavia ha abbandonato la casa

In questo orribile clima, Marco Bellavia ha deciso di lasciare la casa, dopo aver avuto un colloquio con gli autori e gli psicologi del programma. E nel primo pomeriggio di sabato, poco dopo l’improvvisa chiusura del televoto sul sito internet del GF, è arrivato l’annuncio ufficiale: «Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GfVip».

A quel punto si è scatenata la bufera sui social. Il pubblico ha reagito criticando pesantemente quanto visto in tv e facendo balzare in tendenza l’hasthtag #iostoconBellavia.

Le misure del Grande Fratello Vip