Gf Vip, Attilio Romita: «Mandato via dalla Rai per motivi politico-aziendali»

Attilio Romita svela la verità in diretta al Grande Fratello Vip su una situazione che subì quando era alla Rai. Ecco quali sono state le sue parole e cosa ha confessato durante la prima puntata del GF Vip.

La dichiarazione di Attilio Romita al Gf Vip

Attilio Romita è stato convinto da Alfonso Signorini a partecipare al Gf Vip questa edizione. L’ex conduttore del Tg1 durante la prima puntata si è lasciato andare a una dichiarazione che ha fatto discutere gli spettatori della trasmissione e che sicuramente avrà dei risvolti in futuro. Nel dettaglio, durante una chiacchierata informale con gli altri partecipanti al reality show, De Pisis e Gnocchi, Attilio ha dichiarato: «Sono andato via dal Tg1 il 26 maggio del 2013 per motivi politico-aziendali… Poi vi dirò».

In effetti, tempo fa al il giornalista del Tg1 era stato messo all’angolo dopo tanti anni di onorato servizio. Nessuno conosceva il motivo, ma ora Attilio Romita ha voluto far trapelare qualche informazione: sono stati «motivi politico-aziendali». Ora gli spettatori della trasmissione desiderano sapere di più al riguardo e Attilio potrebbe continuare a raccontare la sua avventura in Rai, spiegando il motivo principale per il quale ha perso il lavoro nel 2013.

La carriera del giornalista in Rai e non solo

La carriera di Attilio Romita è degna di nota. Ha iniziato il suo percorso prima come inviato Rai e dopo qualche anno è diventato conduttore del telegiornale, inizialmente al Tg2 e poi del TG1 delle 20, uno dei più seguiti della principale emittente televisiva italiana. Tutto questo è durato fino all’anno 2013 quando ha lasciato la conduzione, o è stato fatto fuori per motivi «politico-aziendali» e ha deciso di prendere il comando della direzione della Tgr di Bari, sua città d’origine. Ora vuole rimettersi in gioco e ha sfruttato l’occasione che Alfonso Signorini gli ha concesso grazie alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.