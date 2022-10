GF Vip 7 stasera su Canale 5: nuova lettera di Marco Bellavia

Cresce l’attesa per la nuova puntata del GF Vip 7. Stasera 10 ottobre, alle 21.40 su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Play), il conduttore Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli faranno il punto su quanto accaduto nei ben concitati ultimi giorni. Già disponibili alcune anticipazioni, tra cui il “ritorno” di Marco Bellavia. Dopo aver lasciato di sua spontanea volontà la Casa, l’uomo ha fatto recapitare una nuova lettera al conduttore, che ne rivelerà il contenuto durante la puntata. Cosa ha spinto l’ex concorrente a sfogarsi nuovamente con i concorrenti? Sul web inoltre si susseguono diversi rumors. Su tutti, il possibile ingresso di un nuovo ospite. Si tratterebbe di Helena Prestes, compagna di Nikita Pelizon (anch’ella concorrente) a Pechino Express lo scorso anno nonché ex fiamma di Antonino Spinalbese. In più spazio al televoto, che già nelle scorse puntate ha portato all’eliminazione di Giovanni Ciacci.

GF Vip 7, le anticipazioni della puntata di stasera 10 ottobre 2022 su Canale 5

La lettera di Marco Bellavia e i rumors su Helena Prestes

La prima grande anticipazione di stasera 10 ottobre è giunta direttamente da Mattino 5. «Voglio farvi uno spoiler», ha detto in diretta la conduttrice Federica Panicucci parlando del GF Vip 7. «Questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia, giunta direttamente ad Alfonso Signorini». Non si tratterà del primo messaggio dell’ex concorrente, che ha lasciato la Casa dopo essere stato messo ai margini dai coinquilini. Già una settimana fa aveva fatto recapitare una sua missiva, annunciando un suo prossimo ritorno per «guardare tutti in faccia e per un confronto sereno». Ancora ignoto il contenuto della nuova lettera, che Signorini leggerà in diretta stasera. Attesi anche i commenti delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Se la presenza di una nuova lettera di Marco è certa, non può dirsi lo stesso per un ulteriore ingresso nella Casa del GF Vip 7. Tuttavia, i social e il web si stanno popolando di rumors sempre più insistenti su Helena Prestes. La modella brasiliana, già vista in Pechino Express, è in pole per entrare fra le mura di Cinecittà, ma non ha ancora confermato nulla. Un suo approdo si legherebbe però a doppio filo con ben tre concorrenti. In primis con l’amica Nikita Pelizon, di cui è stata compagna di viaggio proprio nel programma di Sky. La 31enne di San Paolo ritroverebbe inoltre Antonino Spinalbese, sua ex fiamma in estate come confermato da Chi. Non finisce qui, perché alcuni ricordano un suo possibile flirt con Daniele Dal Moro, anch’egli ancora al GF Vip, di cui non ci sono però conferme ufficiali.

La bestemmia di Amaurys, il caso Salatino e le parole di Rocco Siffredi

Dall’inizio della settima edizione, già quattro concorrenti hanno lasciato più o meno volontariamente la Casa del GF Vip 7. Oltre a Marco Bellavia, i telespettatori hanno detto addio a Ginevra Lamborghini per squalifica e Giovanni Ciacci per esito del televoto. Fuori dal programma anche Sara Manfuso, non più a suo agio fra le mura di Cinecittà. Stasera potrebbero dire addio altri due concorrenti. In primis Amaurys Perez, su cui aleggia il mistero di una bestemmia. In un video sui social sembrerebbe che l’ex pallanuotista abbia imprecato a telecamere accese. In caso di conferma, per lui scatterebbe la squalifica con effetto immediato. Inoltre si terrà un nuovo televoto, che potrebbe portare ad un altro addio.

Questa sera scopriremo l'esito di un televoto ricco di Vipponi… continuate a votare! Vi aspettiamo in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT! 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/5S8mOIk0LP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 10, 2022

Alfonso Signorini affronterà poi il discorso su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Fra i due infatti sembrerebbe esserci un discreto feeling, anche se l’ex Forum avrebbe un legame con una persona al di fuori della Casa. Spazio poi per il nuovo caso che sta montando in rete. Luca Salatino avrebbe più volte espresso il desiderio di lasciare il GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne si confronterà stasera con il conduttore, cercando di rendere più chiaro il suo intento. Chissà se poi ci sarà spazio per l’attacco di Rocco Siffredi, intervenuto dopo il caso di Bellavia. «Chiudete tutto e riformate il cast», ha detto il pornoattore. «Ciò che si è verificato nella Casa è inaudito, gli italiani no meritano questa tv». Tanti i messaggi di sostegno, soprattutto dai fan della star. «Meglio un porno che questa robaccia», si legge fra i commenti in rete.