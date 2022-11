GF Vip 7 stasera su Canale 5: Fiordelisi contro Marzoli e Incorvaia

Nuovo appuntamento settimanale con il GF Vip 7. Stasera 7 novembre, come ogni lunedì alle 21.45 su Canale 5, Alfonso Signorini tornerà con una puntata ricca di colpi di scena. Con lui ci saranno Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, voce dei social network. Cresce l’attesa per l’esito del nuovo televoto che coinvolgerà Attilio Romita, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Il preferito infatti sarà salvo, ma avrà un ruolo potenzialmente decisivo per la prossima eliminazione. Riflettori puntati anche su Antonella Fiordelisi, che meno di ogni altro sembra sopportare le new entry della scorsa settimana. Protagonista della serata sarà però Antonino Spinalbese che, oltre a rivelare la verità sul suo bacio a Giaele De Donà, potrebbe tornare sulle recenti parole sull’ex Belen Rodriguez. Visione disponibile anche in streaming su Mediaset Play. Il GF Vip 7 è anche in diretta h24 su Mediaset Extra.

GF Vip 7, le anticipazioni di stasera 7 novembre 2022 su Canale 5

L’esito del televoto e i litigi di Fiordelisi con le new entry Marzoli e Incorvaia

Primo grande spartiacque della serata del Grande Fratello sarà il nuovo televoto. Il pubblico dovrà scegliere chi salvare fra Nikita Pelizon, sempre fra i preferiti dei sondaggi, Attilio Romita e George Ciupilan. Sarà una decisione importante, dato che il vincitore potrà non solo rilassarsi in vista dell’eliminazione di giovedì prossimo, ma ne giocherà anche un ruolo cruciale. Sarà lui o lei infatti a scegliere chi degli altri due inviare direttamente al televoto successivo che decreterà un altro addio alla Casa di Cinecittà. Occhi puntati poi anche sulle new entry della scorsa settimana, soprattutto su Micol Incorvaia. L’influencer e sorella di Clizia ha avuto in passato un flirt con Edoardo Donnamaria, attualmente impegnato in una relazione con Antonella Fiordelisi. Proprio l’ex campionessa di scherma ha mostrato insofferenza per la sua presenza, quasi certamente motivata da gelosia.

Assieme a Micol Incorvaia, il GF Vip 7 ha accolto Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, Luca Onestini e Oriana Marzoli. Il rapporto con i concorrenti ormai veterani dell’edizione 2022 non ha preso subito il volo, tanto che in settimana si sono verificati diversi attriti. Proprio l’influencer venezuelana ha acceso gli animi della Casa, mettendo in mostra il suo fisico allenandosi in costume da bagno. Ha così fatto infuriare Antonella, che l’ha invitata a vestirsi con parole dure e decise. «Mi alleno come c***o mi pare», ha risposto una piccata Marzoli. Fiordelisi sta mettendo a repentaglio il suo rapporto con lo stesso Edoardo, tanto che più di una volta sono arrivati ai ferri corti.

Antonino Spinalbese fra gli attacchi a Belen e il bacio a De Donà

Grande protagonista della serata sarà però Antonino Spinalbese. In primis dovrà chiarire le sue parole su Belen Rodriguez e Stefano De Martino che hanno scosso il web. La scorsa settimana, aveva rivelato che la showgirl e sua ex fidanzata si sarebbe vista con l’ex compagno già prima della loro rottura. Il conduttore Alfonso Signorini e le sue opinioniste vorranno vederci chiaro, oltre a voler approfondire la relazione che lo stesso Spinalbese ha con Giaele De Donà. In settimana i due sono stati protagonisti di un bacio pieno di passione durante un gioco con gli altri concorrenti. Si tratta soltanto di una bravata oppure si nasconde qualcosa di più serio? Sarà lo stesso inquilino della Casa più spiata d’Italia a rivelare la verità.