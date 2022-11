GF Vip 7, stasera su Canale 5 l’addio di Pamela Prati?

Secondo appuntamento settimanale per il GF Vip 7. Stasera 10 novembre, alle 21.40 su Canale 5, torna infatti il reality show più amato dagli italiani con una nuova puntata ricca di sorprese. Alfonso Signorini, al cui fianco ci saranno le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, si appresta ad annunciare una nuova eliminazione. I rumors puntano il dito contro Pamela Prati, che nei giorni scorsi non avrebbe nemmeno nascosto un suo desiderio di andare via. Spazio anche ai commenti social di Giulia Salemi, da quest’anno in studio per analizzare i casi più twittati e commentati in Rete. Il pubblico attende inoltre news sui Donnalisi (Donnamaria e Fiordelisi) e su Antonino Spinalbese, sempre più insofferente nei confronti di Giaele. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Il Grande Fratello Vip 7 è live 24 ore su 24 sul canale Mediaset Extra.

GF Vip 7, le anticipazioni di stasera 10 novembre 2022 su Canale 5

Il probabile addio di Pamela e il rapporto Spinalbese-De Donà

Nuova eliminazione in vista per il Grande Fratello Vip 7. Il televoto di stasera 10 novembre infatti decreterà quale concorrente dovrà abbandonare per sempre la Casa di Cinecittà. Dopo l’immunità, come previsto dai rumors, ottenuta da Nikita Pelizon nella puntata di lunedì, a rischio sono rimasti Attilio Romita (in lacrime per paura dell’eliminazione) e Giaele De Donà. A loro si è aggiunta Pamela Prati, che al momento della sua nomination non aveva mascherato il suo disappunto nei confronti dei coinquilini, del pubblico e persino dello stesso Signorini. «Stasera non mi hai neanche salutata», aveva detto la concorrente, prima di concludere con un «Voglio andare a casa». Per questo si paventa un potenziale ritiro, così come già avvenuto con Marco Bellavia. Proprio parlando con l’ex volto di Bim Bum Bam, Prati gli ha detto «Ci vediamo fuori», lasciando presagire una sua uscita imminente.

Protagonisti di stasera, come in gran parte degli ultimi appuntamenti, saranno Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Il rapporto fra i due sarebbe ormai ai minimi storici, soprattutto dopo l’ingresso al GF Vip 7 di Oriana Marzoli. L’influencer venezuelana ha infatti scatenato la gelosia di gran parte delle concorrenti, tra cui proprio la stessa modella. Il tutto nonostante De Donà abbia sempre glissato sul suo rapporto con l’ex di Belen Rodriguez, dicendosi innamorata del marito Bradford Beck. Eppure l’avvicinamento fra Oriana e Antonino continua a infastidirla, tanto da sfogarsi con Pamela e Patrizia. «Da quando è arrivata nella Casa, lui ha smesso di darmi il buongiorno».

Micol potrebbe riabbracciare la sorella Clizia con il marito Ciavarro

Riflettori puntati anche su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, protagonisti del flirt indubbiamente più chiacchierato dei social network. Dopo un primo raffreddamento, la loro relazione sembra più solida che mai, nonostante la presenza di Micol Incorvaia nella Casa. Lunedì scorso Antonella si è confrontata con l’ex fidanzato Gianluca, cementificando il suo rapporto con Edoardo. Intanto proprio Micol si appresta a ricevere una bellissima sorpresa con l’apparizione improvvisa della sorella Clizia e il marito Paolo Ciavarro. Quest’ultimo è anche grande amico di Edoardo, tanto che si dice sia stato lui a presentarlo a Micol. Il GF Vip 7 stasera si concentrerà anche sul flirt fra Nikita Pelizon e la new entry Luca Onestini. La modella si è infatti avvicinata molto all’ex tronista negli ultimi giorni, lasciando pensare a un colpo di fulmine.