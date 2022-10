GF Vip 7 stasera su Canale 5: Antonino al confronto con Ginevra

Prosegue l’appuntamento con il GF Vip 7, giunto all’11esima puntata. Stasera 24 ottobre, alle 21.45 su Canale 5, Alfonso Signorini e le sue opinioniste torneranno con un episodio ricco di novità. Su tutte ci sarà il ritorno di Ginevra Lamborghini, squalificata per il caso Bellavia. Occhi puntati anche su Amaurys e Charlie, protagonisti di un atteso litigio, e su Wilma, che invece sembra aver fatto pace con Nikita. Spazio poi al televoto, che decreterà nuove immunità, e potenziali ingressi. Sui social prende spazio il nome di Alex Belli, fra i volti più amati la scorsa stagione. Proprio quest’ultimo avrebbe provocato (indirettamente) attriti fra Antonella ed Edoardo. Belli avrebbe chiesto alla donna, prima del GF Vip 7, di provare un rapporto a tre con Delia Duran. La visione della puntata sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

GF Vip 7, tutte le anticipazioni di stasera 24 ottobre 2022 su Canale 5

Confronto Ginevra-Antonino e litigi nella Casa

Cresce dunque l’attesa del pubblico di Mediaset per la nuova puntata del GF Vip 7. Tante infatti le novità di stasera, tra cui il ritorno in studio di Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra era infatti stata squalificata a seguito del caso Bellavia. L’ex concorrente sarà al centro di un confronto con Antonino Spinalbese, secondo i rumors responsabile della sua crisi d’amore. «Non c’entra con la crisi della mia relazione», ha detto a Casa Chi. «Prima del GF Vip 7 avevo incontrato una persona diversa da me, una vera scommessa. Ci siamo vissuti pochissimo già prima del reality».

Accuse inaspettate, nuovi dubbi e tante domande ancora aperte: questa sera a #GFVIP, un intenso faccia a faccia vedrà coinvolti Antonino e Ginevra! 🔥 pic.twitter.com/QrlVkrNBZY — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2022

Non solo Lamborghini-Spinalbese. La nuova puntata del Grande Fratello promette novità anche fra Wilma Goich e Nikita Pelizon. Le due, protagoniste di un brusco litigio durante la settimana, sembrano aver fatto pace. «Ho sbagliato e ti chiedo scusa», ha detto l’influencer, sorprendendo la coinquilina. Sarà veramente tutto alle spalle? Litigio anche fra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Il primo infatti, già protagonista di frasi di dubbia regolarità, si è scagliato qualche notte fa contro il fratello di Gene. «Tu parli solo di c****te, mi hai rotto il c***o non ti avvicinare!», gli si sente urlare. «Devi smetterla di fare il tuttologo». L’ex pallanuotista però dovrà fare molta attenzione, dopo aver rischiato una volta la squalifica per presunte imprecazioni.

La confessione di Antonella e i nuovi ingressi: arriva Alex Belli?

La casa del GF Vip 7 ha visto nascere un nuovo amore fra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Tuttavia, negli ultimi giorni sembra essersi aperta una piccola crisi “per colpa” di Alex Belli. Durante una chiacchierata, la donna avrebbe confessato al compagno che lo stesso Belli le avrebbe proposto una relazione a tre con Delia Duran. «È vero, non ho problemi a dirlo», ha dichiarato Fiordelisi. «Gli ho detto di no, anche se sono simpaticissimi». Alfonso Signorini interrogherà i due amanti, chiedendo loro come hanno affrontato e superato questo primo imprevisto relazionale. Soprattutto perché, stando ai rumors online, proprio Alex Belli potrebbe fare il suo ingresso nella Casa. L’ex gieffino, che lo scorso anno ha concentrato su di sé tutte le attenzioni del pubblico, è fra i papabili per entrare a Cinecittà.

Nella nuova puntata del GF Vip 7 anche gli esiti del televoto. Giovedì scorso, l’episodio aveva decretato le nomination di Amaurys, Carolina, Attilio, Edoardo e Giaele. Il pubblico, come da tradizione, sarà l’ago della bilancia che potrà salvare o condannare qualcuno. Bisogna ricordare però che stasera 24 ottobre non ci sarà alcuna eliminazione. Il più votato sarà salvo per la tornata di giovedì prossimo, dove invece qualcuno dovrà lasciare la trasmissione.