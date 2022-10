GF Vip 7, stasera su Canale 5 novità su Fiordelisi e Donnamaria

Cresce l’attesa per il nuovo appuntamento con il GF Vip 7. Stasera 17 ottobre alle 21.45 su Canale 5 ci sarà la nona puntata della stagione che promette argomenti caldi e accesi. Alfonso Signorini, in compagnia come sempre di Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi, guiderà il pubblico in una serata ricca di emozioni. Primo nodo da sciogliere sarà il televoto odierno, che non decreterà un’eliminazione, bensì un’immunità. A rischio Nikita Pelizon, favorita però dal pronostico, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Quest’ultimo dovrà dare spiegazioni del suo coinvolgimento nel triangolo d’amore con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che sta infiammando i social. E ancora, spazio per la possibile squalifica di Amaurys Perez per la presunta bestemmia e a una sorpresa per Carolina Marconi. Pamela Prati affronterà una nuova tappa del caso Caltagirone, mentre sei celebrità sono in ballottaggio per entrare nella Casa. Visione disponibile su Mediaset Play.

GF Vip 7, le anticipazioni di stasera 17 ottobre 2022 su Canale 5

Novità su Caltagirone e Pamela Prati e il rischio squalifica per Amaurys Perez

Grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che vedrà al centro Pamela Prati. La showgirl vedrà stasera l’intervista rilasciata a Verissimo dalla sua ex agente storica, Eliana Michelazzo. La donna ha smentito diversi passaggi del racconto che Prati ha fatto nella Casa qualche giorno fa su Mark Caltagirone, ex da sempre avvolto nel mistero. Secondo l’agente, Pamela sarebbe stata sempre pagata per le ospitate nei vari talk show, raccontando sempre bugie e incongruenze. Alfonso Signorini ascolterà pertanto anche le reazioni della concorrente del GF Vip, che dovrà ribattere con la sua versione. Spazio poi al caso che ormai da giorni coinvolge Amaurys Perez. L’ex pallanuotista rischia ancora la squalifica per via di una presunta bestemmia al cospetto delle telecamere di Mediaset. Oggi infatti ci sarà l’atteso verdetto dopo i dovuti controlli della produzione.

La nona puntata del GF Vip cercherà di fare luce su quanto sta accadendo a Nikita Pelizon. La modella si è infatti assentata per due ore dalle riprese live su Mediaset Extra, facendo pensare a un suo potenziale ritiro, salvo poi ritornare dopo diverso tempo. Nikita dovrà poi rispondere del misterioso messaggio d’amore apparso su un aereo in volo su Cinecittà. «Nik sei il mio angelo, mi manchi tanto. Amorigno», si leggeva nello striscione. Chi è il mittente, dato che al suo ingresso Pelizon si era dichiarata single? Per Elenoire Ferruzzi si tratta di un fake perché, a sua detta, «nessuno potrebbe sopportare una del genere». Nikita sarà poi al centro del televoto che decreterà una nuova immunità. I bookmakers la danno per favorita, ma dovrà sconfiggere la concorrenza di Antonino Spinalbese e Giaele De Donà.

Il triangolo amoroso nella Casa e sei possibili nuovi ingressi

Nelle ultime settimane, una nuova coppia sembrava pronta a nascere. Edoardo Donnamaria infatti si è sempre più avvicinato ad Antonella Fiordelisi, ma un terzo incomodo sembra poter rompere l’idillio. Si tratta di Antonino Spinalbese, che con la sua intromissione ha creato un vero e proprio triangolo amoroso. Come si giustificherà davanti agli altri inquilini? E ancora, Carolina Marconi avrà modo di condividere alcuni dei suoi momenti più difficili, prima di ricevere una grande sorpresa.

Infine, i rumors parlano di sei potenziali nuovi ingressi nella Porta Rossa. Il GF Vip 7 sarebbe infatti pronto a porre rimedio ai tanti addii più o meno volontari delle ultime settimane. Social in fermento per un potenziale ritorno di Dayane Mello, beccata al telefono con Signorini. Protagonista dell’edizione 2020, potrebbe fare un nuovo ingresso nella Casa. Fra i più vociferati anche Helena Prestes, ex di Spinalbese, e Teresa Langella, già a Uomini e Donne. E ancora, possibile ingresso di Umberto Smaila, Patrizia de Blanck e Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati.