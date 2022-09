Anticipazioni GF Vip 7 stasera su Canale 5: il ritorno di Adriana Volpe

Quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip, quest’anno alla settima stagione. Con la guida di Alfonso Signorini, i telespettatori potranno dare un nuovo sguardo all’interno della casa più spiata d’Italia. Stasera 29 settembre, alle 21.40 su Canale 5, sono in programma interessanti novità, destinate ad animare il dibattito in studio e i rapporti già ai ferri corti fra alcuni concorrenti. Dopo le nomination della scorsa puntata, sei vip attendono il loro destino tramite il televoto. Temono che la scelta del pubblico possa decretare la prima eliminazione del 2022, ma in realtà ci sarà un esito ben differente. Intanto, in studio tornerà Adriana Volpe, ex opinionista che quest’anno ha ceduto il posto a Orietta Berti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Il GF Vip è inoltre in diretta 24 ore su 24 sul canale Mediaset Extra.

GF Vip 7, le anticipazioni della puntata di stasera 29 settembre 2022 su Canale 5

Conduttore della puntata del Grande Fratello Vip 7 sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Accanto a lui le tradizionali due opinioniste, che quest’anno sono Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Quest’ultima ha preso il testimone da Adriana Volpe, che però stasera 29 settembre tornerà in veste di super ospite. La conduttrice tv sarà in studio per fare una sorpresa al caro amico Giovanni Ciacci, uno dei 23 concorrenti della stagione 2022. Stando alle anticipazioni, si attende un potenziale scontro con l’ex collega Bruganelli, con cui non sono mancati alcuni battibecchi. Grande attesa tuttavia per il ritorno del televoto. Nella serata di oggi infatti i telespettatori potranno esprimere la loro preferenza fra sei concorrenti in nomination. Questi ultimi temono si tratti di una possibile eliminazione, ma l’esito sarà ben diverso. Con il proprio voto, il pubblico assegnerà invece la prima immunità, garantendo un posto sicuro.

Chi sono però i sei papabili? Il pubblico del GF Vip potrà scegliere fra Antonella, Sofia, Nikita, Edoardo, Marco e Daniele. Le nomination sono frutto di una scelta interna fra i concorrenti, che hanno potuto votare solo un esponente del proprio sesso. E ovviamente hanno creato scompiglio nella casa. Sara e Antonella hanno infatti puntato il dito contro Nikita, tacciandola di poco interesse per i problemi altrui. Ginevra invece ha votato Giaele, per via del «veleno e dei pregiudizi nelle parole». Quest’ultima invece si è scagliata contro Antonella, «troppo istintiva» durante le sue scelte. La sua visione ha messo d’accordo anche Gegia, Cristina e Wilma, che l’hanno seguita nel voto. Non resta che attendere la puntata di stasera per scoprire quale parte prenderà il pubblico. Stando ai sondaggi in rete, la preferita sembra essere Nikita. Inoltre si scoprirà se Cristina, dopo il malore di lunedì scorso, potrà proseguire.