GF Vip 28 gennaio, due nuovi concorrenti entreranno nella casa: chi sono

La trentottesima puntata del GF Vip in onda questa sera su Canale Cinque sarà, come sempre, ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena: dall’ingresso di due nuovi concorrenti ad una dolce sorpresa per Soleil, vediamo quali sono le anticipazioni e i temi che verranno affrontati nel corso della serata.

GF Vip 28 gennaio 2022

Come annunciato da Alfonso Signorini a poche ore dall’inizio del collegamento, una parte della puntata sarà ancora dedicata ad Alex Belli e Delia Duran. La bella venezuelana si è infatti lasciata andare ad un racconto intimo e scottante ad altre donne della casa in cui ha rivelato che, in passato, lei e il marito hanno avuto rapporti anche con un’altra donna.

“Cercheremo di mettere Alex sotto torchio per fargli dire quello che non ha mai detto”, ha dichiarato il conduttore. Alex che per altro non sarà presente in studio perché, dopo la litigata consumata lunedì sera proprio con Alfonso, è fuggito in Egitto.

GF Vip 28 gennaio 2022: due nuovi ingressi

Nella puntata di questa sera ci saranno poi due nuovi ingressi. Si tratta di Gianluca Costantino e Antonio Medugno, pronti ad unirsi al resto del gruppo e a cominciare la loro avventura nella casa più spiata d’Italia. Il primo è conosciuto nel mondo della moda e attualmente figura come testimonial per la linea di intimo di un importante casa. Laureato in Economia e finanza, è anche appassionato di sport tanto da essere diventato personal trainer. Tra i suoi amici ci sarebbe anche Alessandro Basciano, già nella casa da alcune settimane e al centro di una love story con Sophie.

Anche il secondo è un modello e influencer di 24 anni. Molto apprezzato su Tik Tok, sono pochissime le informazioni che si conoscono sul suo conto. Tra queste una presunta frequentazione con Clarissa Selassié, uscita tempo fa dal GF, mai comunque confermata dai due. A far nascere i sospetti una dichiarazione della Principessa nel corso di un’intervista a Casa Chi relativa alla sua relazione con “un ragazzo misterioso che a breve varcherà la porta rossa del programma”. Il web ha dunque associato il suo profilo a quello di Medugno.

GF Vip 28 gennaio 2022: la sorpresa per Soleil

In serata ci sarà inoltre spazio per una sorpresa dedicata a Soleil Sorge, la modella italo-americana che negli ultimi giorni ha più volte manifestato la volontà di abbandonare il gioco. Ormai sola contro tutti e sofferente per l’allontanamento di Manila, avrà modo di incontrerà la zia, alla quale è molto legata, e l’amatissimo cagnolino Simba che più volte ha chiesto di poter vedere.