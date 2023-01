GF, Patrizia Rossetti confessa: «Mia madre è morta giovane»

«Sono figlia unica, non ho fratelli, sorelle, sono sola. Ho passato l’infanzia da sola. La mia prima compagnia è stato un televisore in bianco e nero. Ho sempre guardato la TV, guardavo i programmi di Mina, di Raffaella Carrà o certi sceneggiati con cui sognavi ad occhi aperti». Così Patrizia Rossetti racconta in un Confessionale agli autori del GF la sua infanzia e la tragica fine della sua mamma.

GF, Patrizia Rossetti racconta della mamma in Confessionale

«I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente, anche quel poco che c’era perché non c’era molto. I miei genitori hanno provato la miseria, io anche ho tirato tanto, non avevo le stesse cose che avevano le mie coetanee» continua.

«Poi dopo, quando ho iniziato a guadagnare, credo di avergli fatto fare una bella vita. Sono contenta soprattutto per mia mamma che è morta molto giovane e inaspettatamente, ma fino a quei giorni è stata felice, serena» conclude. Dopo questo Confessionale, lo scorso 2 gennaio la donna è stata costretta a lasciare la Casa per via di un problema di salute. A quanto si apprende, questo problema nascerebbe da un’infezione che le avrebbe provocato il Covid-19.

Le difficoltà della sua vita

Durante la trasmissione, Patrizia tornerà di nuovo al Grande Fratello Vip, ma solo in studio, magari ospite di Alfonso Signorini. Questo tipo di occasioni era già accaduto al Grande Fratello, con il racconto di Marco Bellavia, che era poi tornato come ospite in studio per raccontare la sua storia dopo l’addio alla Casa.

«Tu sei stata una protagonista di questa edizione» le ha detto Signorini qualche giorno fa, al momento di salutarla per il suo addio al programma. «Ho avuto momenti in cui sono andata in confessionale, ho parlato con la psicologa per cedimenti e angosce. Ora è una questione fisica, è un disagio fisico. Non posso impasticcarmi tutti i giorni» ha spiegato la conduttrice.