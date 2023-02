Gerusalemme, distrugge a colpi di martello una statua di Gesù: arrestato un americano

Ha preso a colpi di martello e rovesciata una delle statue di Gesù Cristo all’interno della Cappella della Condanna, nel Santuario della Flagellazione a Gerusalemme. Un cittadino americano è stato arrestato per il grave atto di vandalismo dalla polizia israeliana, che ora vuole far luce sulle ragioni che lo hanno spinto a danneggiare l’importante opera scultorea. Le indagini si concentreranno sul movente ma verrà valutata anche la salute mentale dell’uomo, descritto come un estremista ebreo dal Vicario patriarcale Nicodemus Schnabel. Quest’ultimo ha pubblicato su Twitter anche le foto della statua sfregiata oltre a un video dell’uomo bloccato da una guardia.

Il Vicario patriarcale, padre Nicodemus Schnabel, ha reso noto su Twitter la storia, pubblicando foto e video a corredo di un post al veleno: «Questa mattina un estremista ebreo ha preso di mira la statua del Salvatore flagellato nella Cappella Flagellazione, prima tappa della famosa Via Dolorosa a Gerusalemme. Benvenuto nel nuovo Israele che odia i cristiani, incoraggiato e sostenuto dall’attuale governo!»

This morning, a Jewish extremist targeted the statue of the scourged Savior in the #Flagellation Chapel, the first stop on the famous #ViaDolorosa in #Jerusalem.

Welcome to the new Christian-hating Israel, encouraged and supported by the current government!@ProtectingHLC pic.twitter.com/0wQ3TK9uX1

— Pater Nikodemus Schnabel (@PaterNikodemus) February 2, 2023