Gerusalemme, auto travolge i passanti: 5 i feriti. Per Netanyahu è un «attentato»

Ennesima giornata quantomeno complicata a Gerusalemme, dove un’auto ha travolto alcuni passanti nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda, nella capitale di Israele. Sul posto è stato immediato l’intervento dei servizi di soccorso che hanno constatato come ci siano cinque feriti. Uno è in gravi condizioni. Si tratta di un anziano sulla settantina. Ferite lievi per una donna di 30 anni mentre sono altrettanto buone le condizioni di altri tre passanti, un uomo di 50 anni e due ragazzi di 25. A riportarlo è il Times of Israele, che spiega come i cinque cittadini coinvolti nell’incidente siano stati trasportati in due ospedali, il Shaare Zedek e l’Hadassah Ein Kerem, entrambi a Gerusalemme.

Netanyahu parla di attentato

Il premier Benyamin Netanyahu ha parlato di «attentato». Il leader israeliano ha dichiarato: «Si è trattato di un ulteriore tentativo di uccidere cittadini di Israele. Questo attentato ci ricorda che lo Stato di Israele e la terra d’Israele sono riscattati mediante sofferenze». E continua: «Questi attacchi arrivano con l’aspettativa che possano spostarci da qui, e se potessero ci ucciderebbero tutti». Il conducente, intanto, è stato neutralizzato dalle forze di polizia della capitale.

לפני דקות אחדות נעשה ניסיון נוסף לרצוח את אזרחי ישראל בירושלים. הפיגוע הזה, במקום הזה, ברגע הזה, מזכיר לנו שארץ ישראל ומדינת ישראל נקנות בייסורים רבים. הפיגועים האלה באים בציפייה שיוכלו לנו ויעקרו אותנו מכאן, ואם הם יכלו היו רוצחים את כולנו. אבל הם לא יכלו לנו ואנחנו יכולנו… pic.twitter.com/BOjnZUUL6y — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2023

A febbraio morti un bambino e un 20enne in un attentato simile

La tensione nella capitale di Israele è alle stelle. Lo scorso febbraio in un altro attentato simile, sempre con un’auto come protagonista. Il 31enne palestinese Hussein Karake, alla guida della propria vettura, si è diretto contro chi attendeva l’autobus a un capolinea. A morire sono stati un bambino di 6 anni e un ragazzo di 20.