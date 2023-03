Gerry Scotti: età, moglie e figli del conduttore televisivo

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è un conduttore televisivo, radiofonico e disc jockey italiano. Il nome d’arte Gerry deriva dal soprannome che, durante l’infanzia, alcuni compagni di scuola gli diedero per prenderlo in giro.

Gerry Scotti: biografia e carriera

Da ragazzo si trasferisce a Milano con la famiglia dove frequenta il liceo classico per iscriversi poi alla facoltà di giurisprudenza, che abbandonerà a pochi esami dalla laurea per continuare il lavoro alla radio dove muove i primi passi prima a Radio Hinterland Milano2, leggendo annunci, e poi diventando uno speaker di Radio DeeJay.

L’emittente radiofonica di Cecchetto rappresenta la vera svolta per Scotti che non solo ne diventa la prima voce ma sbarca in televisione con Deejay Television. Gli anni ’90 lo consacrano come volto di punta di Canale 5.

Affermato conduttore di quiz e show televisivi sempre composto ed ironico, riesce ad entrare nelle case degli italiani con garbo e gentilezza. Negli anni, è stato al timone delle più importanti trasmissioni televisive: Il gioco dei 9, storico quiz del pomeriggio condotto da Raimondo Vianello, Smile, Candid Camera Show, Festivalbar, Azzurro, La sai l’ultima, La Corrida, Buona Domenica, Chi vuol essere milionario?, Striscia la notizia, Passaparola, Paperissima e Italia’s Got Talent.

Volendo racchiudere in numeri la sua carriera televisiva come conduttore, Gerry Scotti ha all’attivo più di 740 prime serate e oltre 8200 puntate di programmi in day-time. É stato anche il protagonista di una sitcom con Maria Amelia Monti, Finalmente Soli.

Moglie e figli

Nel 1991, Gerry Scotti sposa Patrizia Grosso con la quale ha un figlio Edoardo, l’unico del conduttore che nel 2020 lo ha reso nonno. La coppia si è separata nel 2002, un periodo molto difficile per Scotti che solo dopo qualche anno si avvicina ad una nuova compagna, l’architetto Gabriella Perino. I due si sono incontrati perché i loro figli erano compagni di classe e grandi amici. Al settimanale Chi, il conduttore dichiarò: «Ci siamo ritrovati entrambi dopo la separazione, e siamo diventati molto vicini».