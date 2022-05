Germinal, stasera su Rai 3: la storia del romanzo di Émile Zola che ha ispirato la miniserie

Prosegue l’appuntamento di Rai 3 con Germinal, in onda questa sera, venerdì 6 maggio 2022 a partire dalle 21.20. Ideata da Julien Lilti e diretta da David Hourrègue, la miniserie in 6 episodi è un adattamento dell’omonimo romanzo di Émile Zola e racconta la storia del grande sciopero di minatori di Anzin, iniziato il 2 marzo 1884, evento che l’autore ha seguito e raccontato in presa diretta.

Germinal: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20

Germinal: com’è nato il romanzo che ha ispirato la trama della serie

Tredicesimo libro del ciclo de I Rougon-Macquart, Germinal è una delle opere più celebri del romanziere Émile Zola e tra i ritratti più noti della seconda rivoluzione industriale in Francia. Pubblicato come feuilleton sul quotidiano Gil Blas tra novembre 1884 e febbraio 1885 e, solo qualche mese dopo, come volume vero e proprio, catapulta il lettore nella zona mineraria del nord della Francia e descrive, con estremo realismo, la dura vita dei minatori e l’organizzazione politico-sindacale della classe operaia dell’epoca. Anticipando di vent’anni, quasi come in una profezia, il disastro avvenuto nelle miniere di Courrières, una tragedia senza precedenti che portò alla morte di 1099 operai.

“If people can just love each other a little bit, they can be so happy.” – Émile Zola, 'Germinal' https://t.co/5pljYNHejF pic.twitter.com/tXY7H7CVlG — Oxford Classics (@OWC_Oxford) June 4, 2019

Mentre, per il titolo, Zola si è ispirato al Germinale, il mese del calendario rivoluzionario che corrisponde all’inizio della stagione primaverile, simbolo di rinascita che, nell’immaginario dell’autore, corrispondeva alla primavera dell’uguaglianza operaia e alla fioritura dei primi germogli della rivolta, per l’intreccio, invece, ha deciso di portare nella dimensione del romanzo contesti e personaggi strettamente legati alla realtà storica del tempo, come la miniera di Anzin e il sindacalista Emile Basly, a cui i critici pensano sia ispirato il personaggio di Étienne Lantier.

Germinal: la storia dello sciopero di Anzin raccontata da Zola

Al centro della narrazione di Germinal si staglia la figura di Étienne Lantier, ragazzo ribelle licenziato per aver tirato uno schiaffo al suo datore di lavoro. Disoccupato e in piena crisi industriale, decide di dare una svolta alla propria vita, partendo per il Nord della Francia alla ricerca di un nuovo impiego. È lì che viene assunto come operaio delle miniere di Montsou dove, integrandosi progressivamente nella squadra, scopre le pessime condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i colleghi. Intanto, anche sul fronte sentimentale, qualcosa inizia a cambiare: entrato in contatto con una famiglia di minatori, i Maheu, si innamora della giovane Catherine ma la loro non sarà una storia semplice.

Su di lei, infatti, ha già messo gli occhi il rude Chaval che, geloso del nuovo arrivato e temendo che la ragazza ricambi i sentimenti, si spinge ad abusare di lei e la obbliga alla convivenza. Per nulla disposto ad accettare i soprusi e le ingiustizie che regnano a Montsou, Lantier inizia a diffondere i suoi ideali rivoluzionari e, quando la compagnia annuncia una riduzione dei salari, spinge gli altri a scioperare. La contestazione finirà per prendere una piega inaspettata: i vertici rifiutano le trattative, i lavoratori rispondono con violenza e aggressività, i soldati iniziano a sparare sulla folla e tutto si conclude con un buco nell’acqua. Il fallimento, tuttavia, non scoraggerà il pasionario che, fermo sulle sue posizioni, continua a combattere fino allo sfinimento contro le disuguaglianze.

Germinal: il cast della serie

Tra gli attori che figurano nel cast della serie troviamo Louis Peres (Étienne Lantier), Thierry Godard (Toussaint Maheu), Alix Poisson (La Maheude), Guillaume de Tonquédec (Philippe Hennebeau), Sami Bouajila (Victor Deneulin), Natacha Lindinger (Madame Hennebeau), Jonas Bloquet (Antoine Chaval), Stefano Cassetti (Souvarine), Valeria Cavalli (Madame Grégoire), Steve Tientcheu (Rasseneur) e Rose-Marie Perreault (Catherine Maheu).

Germinal: tutte le anticipazioni sul secondo episodio

Nel secondo episodio, con Étienne Lantier in testa al gruppo, lo sciopero dei minatori ha inizio. Per settimane, lavoratori e proprietari si sfidano in uno sfibrante braccio di ferro: da un lato, i padroni optano per le maniere forti e la violenza, assoldando uomini senza scrupoli e pronti a uccidere, guidati da Bressan, dall’altro, invece, gli operai decidono di coinvolgere giornalisti e stampa, ricevendo l’inaspettato aiuto di Lantier, che dona alla causa ben 400 franchi. Tuttavia, il loro successo sembra essere una conquista passeggera: Bressan, infatti, spariglia le carte in tavola, rubando il denaro e rapendo Lantier. Un piano studiato nei minimi dettagli per far credere agli altri che il giovane sia fuggito via con il bottino e alimentare odio e divisioni tra i manifestanti.

Germinal: dove guardare la serie

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Germinal è disponibile anche in diretta streaming sull’app e sul sito web di Rai Play.