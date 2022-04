Germinal stasera su Rai3: trama e cast della miniserie tratta dal romanzo di Zola

Dopo il successo de La scogliera dei misteri, arriva un nuovo prodotto francese. Rai e France Télévisions portano in scena l’adattamento di Germinal, classico della letteratura transalpina di Émile Zola. Stasera 29 aprile, alle 21,20 su Rai3, andrà in onda il primo di tre appuntamenti che narrano le lotte per i diritti dei lavoratori nella Francia dell’O800 nel pieno della seconda rivoluzione industriale. Nel cast Louis Peres, Guillaume de Tonquédec e gli italiani Stefano Cassetti e Valeria Cavalli. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Germinal, trama e cast della prima puntata stasera 29 aprile 2022 su Rai3

La trama del primo episodio della miniserie francese

La miniserie Germinal è adattamento dell’omonimo romanzo di Émile Zola del 1855. La trama si svolge in Francia a metà XIX secolo e segue le vicende di Étienne Lantier, un 20enne disoccupato che giunge nella regione mineraria di Montsou, nel nord del Paese. Scaltro, ma di indole ribelle, il ragazzo trova subito ospitalità presso un uomo di nome Rasseneur che lo aiuta ad ambientarsi nella miniera gestita da Hennebeau. Qui entra a far parte del gruppo di lavoro di Maheu, dove conosce la bella Catherine di cui si innamora perdutamente.

Fra i due scoppia presto la scintilla, ma nonostante il sentimento reciproco devono fare i conti con la gelosia del violento Antoine Chaval, da tempo spasimante della ragazza. Étienne, nel frattempo, stringe subito un ottimo rapporto con gli altri lavoratori e rimane colpito dalle dure condizioni che devono sopportare giorno dopo giorno. Il ragazzo si mette dunque a capo di una protesta in nome della rivoluzione sociale, ma le sue decise rivendicazioni faticano a trovare subito riscontro e credito. Quando la compagnia che gestisce la miniera decide di abbassare ancora i salari degli operai, lo sciopero divampa assieme alla rivolta.

Il cast della miniserie su Rai3

Nel ruolo del protagonista Étienne Lantier recita Louis Peres, al cui fianco c’è Rose-Marie Perreault nei panni di Catherine. Jonas Bloquet, invece, interpreta il rivale in amore Antoine Chaval. Nel cast di Germinal anche Steve Tientcheu nei panni di Rasseneur, Guillaume de Tonquédec in quelli del direttore della miniera Hennebeau e Thierry Godard, volto del padre di Catherine. Per quanto riguarda i due attori italiani, Stefano Cassetti interpreta un uomo di nome Souvarine, mentre Valeria Cavalli è volto di Margarite Grégoire. Regista della miniserie è David Hourrègue, dietro la macchina da presa per le prime cinque stagioni di Skam France.