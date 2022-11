Germania, condannata una 97enne segretaria nazista, complice di 11mila omicidi

Un tribunale tedesco ha condannato a due anni di reclusione con la condizionale una donna 97enne. Si tratta di Irmgard Furchner, una ex segretaria di un campo di concentramento, che è stata accusata e dichiarata colpevole di essere stata complice di oltre 11mila omicidi. Il campo nazista in questione è quello di Stutthof, attualmente in Polonia. Ciò che ha colpito i media è che la condanna arriva a 77 anni dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, con la donna ancora viva per scontarla.

Irmgard Furchner aveva 18 anni

Quando lavorava a Stutthof, infatti, Irmgard Furchner era poco più che maggiorenne. Lei è stata la segretaria del comandante del lager, ma ciò nonostante si è dichiarata innocente per tutta la durata del processo. Ha spiegato più volte di non essere a conoscenza di quanto accadeva nel campo, sebbene gli storici parlino dell’uccisione di oltre 65mila individui, tra cui almeno 28mila ebrei. Il pubblico ministero Maxi Wantzen ha dichiarato la donna colpevole di complicità in quello che ha chiamato «omicidio crudele e doloroso» di decine di migliaia di persone all’interno del campo nazista sul mar Baltico. Oggi la località si chiama Sztutowo, si trova in Polonia e non dista di molto dal confine con Kalingrad.

L’accusa: ha timbrato migliaia di certificati di morte e tenuto il conto

Secondo quanto dichiarato dall’accusa, la segretaria non poteva non essere a conoscenza dei fatti. All’inizio del suo lavoro da segretaria e stenografa, all’età di 18 anni, avrebbe timbrato migliaia di certificati di morte, tenendo anche il conto di quanti entravano nel campo e delle cause dei decessi. Gas, fiamme, fucilazioni o torture, tutto era nottato da Irmgard Furchner, che poi trasmetteva i numeri al quartier generale delle SS. Adesso la donna dovrà scontare due anni con la condizionale, a distanza di ben 77 anni dalla fine dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.