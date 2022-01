La Germania di Olaf Scholz ha lo stesso problema di quella di Angela Merkel: la Russia di Vladimir Putin. E un nodo da sciogliere, quello di Nord Stream 2, il secondo braccio del gasdotto sotto il Baltico che unisce direttamente i due Paesi bypassando la Mitteleuropa. Al momento è pronto al funzionamento, bloccato ufficialmente da cavilli legali, in realtà sospeso a causa della crisi ucraina tra Russia e Occidente. A ciò si aggiunge che all’interno del governo tedesco, nella nuova Ampelkoalition, la coalizione semaforo che comprende socialdemocratici, verdi e liberali, le posizioni sono diversificate. Se la Spd di Scholz è considerata più pragmatica e in sostanza sulla scia della Cdu di Merkel, i verdi, con la ministra degli Esteri Annalena Baerbock in prima fila, hanno un approccio più ideologico, almeno per ora, mentre i liberali tendono comunque a tenere il considerazione le necessità delle imprese. Tradotto significa che la strada non cambia, dato che alla fine dei conti tutto o quasi dipende da ciò che viene stabilito al Kanzleramt, e le relazioni tedesche con la Russia si discosteranno poco da quelle attuali, sempre che al Cremlino decidano di rimanere su questa via.

Germania-Russia: 30 anni di relazioni energetiche

La Germania ha tradizionalmente rapporti molto stretti con la Russia, sviluppatisi dopo il crollo di Berlino negli Anni 90 grazie anche ai rapporti come Helmut Kohl da una parte e Mikhail Gorbaciov e Boris Yeltsin dall’altra. Quelli energetici sono stati avviati dal socialdemocratico Gerhard Schröder e da Vladimir Putin 20 anni fa, tenendo in considerazione naturalmente le esigenze dei rispettivi Paesi, cioè quelle dell’economia tedesca sempre più bisognosa di energia e di quella russa basata sull’export di idrocarburi. Il raddoppio di Nordstream è stata cosa di Angela Merkel che, accanto alla decisione di abbandonare il nucleare presa dopo Fukushima, ha dovuto fare i conti anche con la crisi in Ucraina e il peggioramento delle relazioni tra Russia, Stati Uniti e Unione europea. Per Putin il gasdotto è importante, ma molto meno di quanto lo sia per la Germania.

La transizione verde tedesca dipende dal gas russo

Si infatti Mosca ha già volto lo sguardo e i tubi verso la Cina e il mercato europeo è considerato con Nordstream ormai soddisfatto, per Berlino le cose sono diverse, visto che la transizione verde pianificata dalla Ampelkoalition, nei tempi e nei modi, è irrealizzabile senza il gas. E questo non può che essere russo, dato che anche se il secondo braccio di Nordstream rimanesse bloccato, quello che continuerebbe a passare dall’Ucraina sarebbe comunque targato Gazprom. L’opzione di puntare tutto sul gas naturale liquido (gnl) in arrivo da Stati Uniti o Medio Oriente non è sostenibile. Il dilemma tedesco rimane insomma quello di difendere un progetto fondamentale per i propri interessi e per la propria economia in una cornice complicata dai venti di guerra. Se sul fronte ucraino le cose non cambieranno, se cioè non si assisterà a una nuova escalation militare e Russia e Stati Uniti troveranno un compromesso, allora tutto andrà liscio, con la partenza del gasdotto nei prossimi mesi. Se invece si assisterà a una degenerazione e a un allargamento del conflitto con altre sanzioni nei confronti di Mosca, i problemi saranno altri e trovare la quadra sarà complicato, nonostante la Realpolitik che ha contraddistinto Berlino negli ultimi 30 anni.

Berlino al bivio: seguire Washington o guidare le relazioni dell’Ue con Mosca

La Germania è insomma in una fase cruciale e dovrà decidere se cedere alle pressioni statunitensi, con Washington che persegue i propri interessi sia per quel riguarda la geopolitica (isolamento della Russia sul fronte occidentale) che l’energia (espansione sul mercato europeo del gnl), oppure disaccoppiarsi dagli Usa e assumere un ruolo guida in Europa per la ristrutturazione di un’architettura continentale capace di relazionarsi con Mosca. Il mantra tedesco alla luce della tragedia della Seconda guerra mondiale recita che la sicurezza europea si costruisce con la Russia, non contro.