La Germania intravede la recessione e rimpiange già il nucleare

La Germania riunificata del conservatore Helmut Kohl era un gigante dai piedi d‘argilla. Quella della collega della Cdu Angela Merkel, grazie anche alle riforme del suo predecessore socialdemocratico Gerhard Schröder, si è trasformata poi nella locomotiva d’Europa e garante della stabilità continentale. Superate le varie crisi degli ultimi tre lustri, dalla Grecia al Covid, è arrivata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a mettere in gioco la solidità di Berlino e con essa quella di tutta l’Unione europea.

Sanzioni dell’Occidente e ripicche di Mosca: un lose-lose game

Che al governo a Berlino ci sia la Spd di Olaf Scholz insieme con Verdi e Liberali pare solo un dettaglio secondario. Lo spettro che ha iniziato ad aggirarsi subito dopo il 24 febbraio, giorno in cui è iniziata la guerra, è quello di una pericolosa recessione causata dai fattori che stanno condizionando pesantemente le economie occidentali in seguito alle sanzioni contro Mosca. Il rischio è che non ci sia nessuna formula che faccia uscire vincitore uno dei contendenti e si vada verso un lose-lose game.

Recessione in arrivo: pesa lo stop del gas dalla Russia

Il superministro dell’Economia e dell’Ambiente Robert Habeck ha avvertito più volte di una recessione in arrivo, causata in primo luogo da quello che potrebbe essere lo shock di uno stop del gas dalla Russia in autunno o in inverno, che lascerebbe al freddo le famiglie tedesche e soprattutto metterebbe in ginocchio l’industria. Con conseguenze anche sulla pace sociale nel Paese. Scenario dunque preoccupante, basato su come stanno andando le cose in piena estate e su quello che ci si può aspettare nei prossimi mesi. A partire dalla chiusura per manutenzione del gasdotto Nordstream 1 per una decina di giorni verso metà luglio, come già annunciato da Gazprom, che più che essere una questione di lavori in corso è un messaggio chiaro della Russia in vista del prossimo freddo. Le sanzioni di Unione Europea e Stati Uniti hanno fatto scattare le contromosse del Cremlino e l’arma del gas si farà sentire: Habeck ha accennato alla possibilità di nuovi provvedimenti nei confronti della Russia, il pericolo è però che che la ritorsione sia più distruttiva.

Entro la fine dell’anno tutte le centrali spente: il prezzo per i tedeschi sarà alto

L’inflazione tedesca ha raggiunto i massimi livelli, il Paese stenta a crescere, la politica prevede tempi bui: il ministro delle Finanze Christian Lindner ha parlato di un futuro problematico per i prossimi quattro o cinque anni. Non si tratta del colore politico di chi governa, in tempi di guerra le soluzioni vanno trovate però in fretta. Le ricette della “coalizione semaforo” sono ancora in fase di definizione, ma la base di partenza, in particolare proprio sul tavolo energetico, non è proprio solida. Al di là della dipendenza dal gas russo e dall’impossibilità di poterlo sostituire in tempi brevi, sulla Germania pesa la scelta di aver abbandonato il nucleare, allora con la decisione che molti hanno giudicato impulsiva da parte di Merkel sull’onda di Fukushima nel 2011. Entro la fine quest’anno tutte le centrali verranno spente, il prezzo sarà alto. Per alcuni troppo, tanto che vorrebbero un dietrofront, come il governatore della Baviera Markus Söder che ha detto che non ci sono argomenti, se non quelli ideologici, per non prolungare la vita di alcuni reattori. Ha dovuto incassare comunque il nein di Scholz e Habeck.

Non si vede una via d’uscita in tempi brevi: economia verso il baratro

Probabile che Berlino dunque scivoli in una recessione che metterebbe in difficoltà non solo il Paese, ma l’intera Europa. Molto dipenderà da come proseguirà il conflitto in Ucraina: il problema è che al momento non si vede una via d’uscita in tempi brevi e qualora se ne trovasse una per una tregua, almeno temporanea, ci sarebbe poi da risolvere il rebus diplomatico sulla pace duratura. Non a Mosca e nemmeno nelle cancelliere occidentali, a partire da Berlino, per andare da Bruxelles a Washington, qualcuno sembra avere una vaga idea di quello che potrà succedere. Politica e diplomazia assenti, e intanto l’economia va verso il baratro.