Germania, raid della polizia nella villa dell’oligarca russo Usmanov

La polizia tedesca ha fatto irruzione in diverse proprietà dell’oligarca russo Alisher Usmanov, inclusa la sua villa di Rottach-Egern, sulle rive del lago Tegernsee, nel land meridionale della Baviera. Quelle riconducibili a Usmanov non sono state le uniche proprietà oggetto di perquisizione da parte della polizia, che ha fatto irruzione nelle abitazioni di altri quattro sospetti.

Usmanov, vicino a Putin, è al centro di più indagini

Il 69enne Usmanov, attivo in un’ampia gamma di settori e con un patrimonio stimato di 14,6 miliardi di dollari, in Germania è al centro di due indagini separate, che riguardano riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni occidentali. Il raid, ha spiegato l’ufficio del procuratore generale di Francoforte senza fare il nome dell’oligarca, ha preso di mira un uomo d’affari russo sospettato di aver utilizzato la sua «ampia e complessa rete di società» per effettuare transazioni finanziarie da diversi milioni di euro tra il 2017 e il 2022, con l’obiettivo prioritario di dissimulare l’origine dei fondi. Per quanto riguarda le violazioni delle sanzioni occidentali, Usmanov è sospettato di aver incaricato una società di sicurezza di sorvegliare le sue proprietà nell’Alta Baviera: effettuando i necessari pagamenti, avrebbe infranto il divieto di utilizzo di fondi congelati. Le indagini sono state avviate grazie ai Panama Papers, ha spiegato l’ufficio del procuratore generale di Francoforte.

La cifra monstre che l’oligarca dovrebbe al fisco tedesco

Nell’operazione sono state perquisite proprietà anche nel land meridionale del Baden-Württemberg, ad Amburgo e nel land dello Schleswig-Holstein, nella Germania settentrionale. Secondo Der Spiegel, la polizia ha fatto irruzione anche per raccogliere prove di evasione fiscale: residente a Rottach-Egern dal 2014, Usmanov dovrebbe al fisco tedesco 555 milioni di euro in imposte statali sul reddito.

Usmanov, ad aprile il sequestro del Dilbar

Considerato anni fa la persona più ricca del Regno Unito ed ex azionista dell’Arsenal, Usmanov dovrebbe trovarsi al momento in Uzbekistan, dove è volato con il suo jet privato a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Ad aprile l’oligarca ha subito la confisca del suo super yacht Dilbar, il più grande al mondo per tonnellaggio, sequestrato dalla polizia tedesca nel porto di Amburgo: valore 600 milioni di euro.