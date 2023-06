Germania, ragazzo di 15 anni morto dopo una lite al torneo di calcio

In Germania un ragazzo è morto a causa di una lite scoppiata dopo una partita di calcio giovanile. Il 15enne, che giocava tra le fila dell‘under 17 del JFC Berlin, è deceduto dopo alcune violente percosse alla testa ricevute da un coetaneo, che gli hanno provocato lesioni molto gravi.

Ragazzo morto dopo una lite sul campo da calcio

Si era appena tenuta una partita di calcio giovanile tra il JFC Berlin e l’FC Metz quando i giocatori di entrambe le squadre hanno iniziato ad aggredirsi dopo il fischio finale. Ad avere la peggio è stato il 15enne che, picchiato violentemente da un 16enne, ha ricevuto colpi molto forti alla testa e al collo.

Secondo quanto raccontato dai soccorritori e dalla Polizia di Francoforte, il ragazzino è crollato subito a terra, restando tramortito. I soccorsi hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma è stato tutto inutile perché le lesioni sono risultate fin da subito troppo gravi.

Il ragazzo era stato trasportato in ospedale anche se già martedì scorso ne era stata dichiarata la morte cerebrale e stava sopravvivendo solo grazie a delle macchine. Poche ora fa, però, è arrivato il triste annuncio e le macchine sono state staccate.

Nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia sul sup corpo per determinare le esatte cause del decesso. La sequenza dei fatti e il motivo per cui sia stato ucciso il ragazzo sono ancora oggetto delle indagini da parte della polizia di Francoforte. Il ragazzo sospettato di aver ucciso il 15enne è ancora in custodia.