Germania, vince un milione di euro nel 2019: scaduti i tempi per ritirare il premio

«Speravamo che si presentasse qualcuno. Purtroppo non c’è stato un lieto fine». Così l’amministratore delegato del Lotto tedesco Stefan Ebert commenta quanto avvenuto nella regione della Sassonia-Anhalt. Un ignoyo vincitore in Germania aveva vinto la somma astronomica di un milione di euro nel 2019 e aveva tempo fino alle 23:59 del 31 dicembre 2022 per procedere per il ritiro: ora i tempi sono scaduti.

Germania, vince alla lotteria nel 2019, ma non ritira il premio: termini scaduti

Il nome della lotteria tedesca è 6 su 49. Il fortunato vincitore aveva indovinato la combinazione vincente, ma non si è mai presentato per riscuotere la vincita. Infatti, la società del lotto sapeva dell’esistenza di un vincitore nella zona della Sassonia, ma non aveva il nome del fortunato, che è rimasto ignoto. Stando al regolamento della lotteria, il vincitore aveva tempo fino al 2022 per riscuotere la vincita, ma i tempi sono scaduti con l’arrivo del nuovo anno.

Così la società che si occupa di questa lotteria in Germania ha dovuto informare la popolazione che ora non è più possibile riscuotere la vincita per il fortunato che ha lasciato perdere troppo tempo. Cosa succederà al milione di euro messo in palio? Per fortuna, non andrà perso. Infatti, verrà messo di nuovo sul piatto per le nuove estrazioni della lotteria nazionale, in modo che un’altra persona abbia la possibilità di vincerla.

Il vincitore è rimasto ignoto

Dato che nessuno è venuto a riscuotere, non si sa chi sia il fortunato vincitore che ha azzeccato la combinazione nel dicembre del 2019. Quello che si sa è che ha avuto ben tre anni di tempo per riscuotere la vincita, ma nessuno si è mai presentato con il biglietto della lotteria vincente.

Chi dovesse partecipare alle prossime estrazioni, però, grazie a questo evento potrebbe vincere una cifra ben superiore al milione di euro… Sperando che non venga dimenticata per altri tre anni!