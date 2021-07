Germania: il bilancio dei morti e dei dispersi a causa del maltempo

Ottantuno persone morte, oltre 1.300 risultano disperse. E il bilancio è ancora provvisorio. Sono i drammatici numeri delle alluvioni che da due giorni si stanno abbattendo sulla Germania. Anche se fanno sapere le autorità tedesche, i collegamenti con alcune zone sono completamente saltati e quindi molti potrebbero essere soltanto irrintracciabili. In ogni caso, rimane una catastrofe che non ha precedenti nel Paese, dove le forti piogge hanno portato al rigonfiamento e alla conseguente esondazione di tanti corsi d’acqua, specie nelle regioni occidentali di Nordreno-Vestfalia e Renania-Palatinato. La furia del maltempo ha sorpreso le vittime ovunque in strada, al lavoro, nelle cantine e all’interno delle abitazioni, mentre il fango ha trascinato via molte abitazioni. Se la Germania è il Paese più colpito, non è comunque l’unico. L’ondata di maltempo estiva, infatti, ha colpito duro anche il Belgio, dove si sarebbero registrate almeno 12 vittime, l’Olanda e il Lussemburgo.

Germania, centinaia il salvo su una barca

In molti per tentare di mettersi in salvo si sono rifugiate sui tetti delle case o si sono arrampicate sugli alberi. In una giornata, quella di ieri 15 luglio 2021, tristemente segnata da diciotto morti nella città di Bad Neunahr-Ahrweiler e addirittura venti a 20 a Euskirchen, vicino colonia, l’unica nota positiva sono le centinaia di persone che sono state messe in sicurezza su una barca a Kordel, dove è straripato un affluente del Mosella.

Profondamente scossi e rattristati per le tante vittime delle pesanti inondazioni che hanno colpito la Germania, ringraziamo di cuore per le numerose espressioni di solidarietà e vicinanza. Sentiamo l‘Italia vicina in questi momenti difficili. — Viktor Elbling (@Ambtedesco) July 16, 2021

Germania, le parole di Angela Merkel

Da Washington, dove è impegnata in un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha mandato un messaggio la premier tedesca Angela Merkel, che ha detto: «È una tragedia. Sono ore in cui parlare di forti piogge o di alluvione non rende per nulla l’idea del disastro. È davvero una catastrofe. Continuano ad arrivarmi notizie da posti completamente sommersi dall’acqua. Saranno fatti tutti gli sforzi possibili per ritrovare i dispersi». Anche il papa si è detto «profondamente colpito», chiedendo di pregare per le persone che hanno perso la vita. Dall’Italia, attraverso la Farnesina, è stato comunicato che sarà fatto quanto possibile per aiutare i Paesi che in queste ore stanno facendo i conti con la difficile situazione.