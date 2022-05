Germania, la crisi della Linke tra scandali, faide interne e guerra in Ucraina

La sinistra tedesca non se la passa bene. Non la Spd del cancelliere Olaf Scholz, alla guida del primo governo federale semaforo della storia tedesca insieme con Verdi e Liberali, men che meno quella più estrema della Linke, erede lontana della Sed ai tempi della Ddr e della Germania divisa, che sta scomparendo, forse inesorabilmente. Se infatti la socialdemocrazia, una volta vero partito di massa, è riuscita a dare un colpo di coda alla fine della scorsa estate, dopo 16 anni con una cancelliera conservatrice, grazie alla stanchezza di un elettorato in cerca di cambiamento e all’harakiri di quello che doveva essere il delfino di Angela Merkel, ossia Armin Laschet, la sinistra più estrema non è riuscita ad arrestare la deriva. Anzi, dopo il disastroso risultato delle elezioni del settembre 2021, dove è entrata al Bundestag solo per aver conquistato tre mandati diretti mentre nel proporzionale è rimasta sotto la soglia del 5 per cento, la Linke ha accelerato il processo di autodistruzione, già in corso a causa delle faide interne e riacutizzatosi con i riflessi dell’invasione russa in Ucraina.

Le dimissioni di Oskar Lafontaine, il tonfo in Saarland e il modello vincente di Ramelow in Turingia

Dopo il tracollo autunnale, sono arrivate le elezioni dello scorso marzo in Saarland, la piccola regione tedesca dove la Linke è sempre stata forte e invece è stata estromessa dal parlamento locale con un tonfo dal 12 al 2 per cento. Catastrofe annunciata alla vigilia del voto dalle dimissioni dal partito di Oskar Lafontaine, ex socialdemocratico e governatore della Saar dal 1985 al 1998 poi convertitosi al radicalismo di sinistra, anima della Linke all’Ovest, compagno nella vita di Sarah Wagenknecht, icona della sinistra post Ddr e al vertice della frazione parlamentare dal 2015 al 2019. La Linke è attualmente rappresentata in 10 parlamenti regionali, forte soprattutto nell’Est del Paese, dove in Turingia nel 2019 ha superato il 30 per cento dei consensi e forma un governo di coalizione con Verdi e Spd guidato da Bodo Ramelow.

Il tonfo della Linke nello Schleswig-Holstein

Una coalizione rosso-rosso-verde poteva essere, in teoria, anche una soluzione a livello nazionale, se non fosse stato appunto che la performance della Linke è rimasta molto sotto le aspettative e così il modello di Ramelow a Erfurt si è dimostrato irraggiungibile. Ancora di più dopo il flop nello Schleswig-Holstein dove la Linke è rimasta fuori dal parlamento regionale insieme con la AfD. Nel Land è è stato confermato Il ministro-presidente uscente Daniel Günther della Cdu grazie a un ottimo risultato dei cristianodemocratici che hanno conquistato il 42,1 per cento dei voti (il 10 per cento in più rispetto al 2017). Al secondo posto i Verdi con il 18,4 per cento. Malissimo, invece, la Spd che non è andata oltre il 15,6 per cento (-11.7 per cento rispetto a cinque anni fa) e i liberali (6,9 per cento). Il vero test sarà però tra una settimana in Nordreno-Vestafalia, ma anche qui non si prospetta nulla di buono.

Lo scandalo Wissler ha decapitato la leadership del partito

Il partito, da sempre invischiato in conflitti interni, è andato verso l’implosione e dopo le chiassose dimissioni di Lafontaine e il fiasco della Saar, si è spezzata anche la leadership. Il duo in carica dallo scorso anno formato da Janine Wissler e Susanne Hennig-Wellsow si è frantumato dopo le dimissioni di quest’ultima: tra le cause, tra l’altro, lo scandalo per presunti abusi sessuali che ha coinvolto l’ex compagno di Wissler, accusato di aver avuto rapporti nel 2018 con un ragazza ancora minorenne. La numero uno del partito avrebbe saputo, ma taciuto, su questo e altri episodi del genere. Wissler dal canto suo finora ha negato tutto.

L’invasione russa ha diviso la Linke tra chi è contro la Nato e chi sostiene Kyiv

Quello della Linke non è però solo un problema di pecore nere (vere o presunte), ma ha radici profonde che toccano la natura del partito e le varie correnti che si sono istituzionalizzate, tra chi si vede sempre all’opposizione senza se e senza ma, i vetero comunisti alla Wagenknecht, e chi vuole coltivare l’anima più riformista e pragmatica del modello di Ramelow in Turingia. Spaccature che si sono allargate con il conflitto in Ucraina e l’invasione ordinata da Vladimir Putin, con chi grida al ruolo deleterio della Nato nell’escalation che arriva da lontano e chi guarda solo al presente e sostiene l’Ucraina, senza però voler inviare armi pesanti. E c’è chi tenta la sintesi, come il leader storico Gregor Gysi, in Ucraina in questi giorni, che critica l’Alleanza Atlantica e difende il diritto di Kyiv ad armarsi, ma senza panzer tedeschi.